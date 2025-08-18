Trumps Treffen mit Selenskyj im Live-Blog: Kurz vor Verhandlungen – Raketen auf Charkiw

US-Präsident Trump empfängt am Montag (18. August) den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington. Mit dabei sind auch wichtige europäische Partner. Nach dem Treffen mit Russlands Präsident Putin in Alaska, will Trump mögliche Wege zum Frieden prüfen. Ziel ist es, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden.

Selenskyj betonte bei seiner Ankunft: „Ich hoffe, dass die gemeinsame Stärke mit den USA und Europa Russland zu einem echten Frieden zwingen wird.“ Trump hatte bereits mehrfach erklärt, dass er einen „schnellen, aber gerechten“ Frieden anstrebe.

Weitere russische Angriffe auf die Ukraine

8.43 Uhr: Der deutsche Außenminister Johann Wadephul fordert mehr Unterstützung für die Ukraine. Es müsse „der Druck auf Russland erhöht werden, auch mit verstärkten Ukrainehilfen“, hieß es. Weiter sagte der CDU-Politiker.“Für einen gerechten und dauerhaften Frieden muss Moskau sich endlich bewegen.“

Als Forderderung für die Gesprächen in Washington heute Abend formulierte er, die Ukraine müsse „auch nach einem Waffenstillstand und Friedensschluss in der Lage sein, sich wirkungsvoll zu verteidigen.“

8.31 Uhr: Bei einem russischen Drohnenangriff in der südukrainischen Region Odessa ist laut Behördenangaben ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen war eine Einrichtung der Kraftstoff- und Energieversorgung. Der ukrainische Zivilschutz teilte auf Telegram mit, dass nach bisherigen Informationen niemand verletzt wurde. Um welche genaue Anlage es sich handelt, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Trumps Gäste treffen in Washington ein

8.01 Uhr: Trump steht vor der Herausforderung, Russland diplomatisch unter Druck zu setzen und gleichzeitig seine Verbündeten zu einen. Der Name Trump steht damit erneut im Zentrum einer möglichen Wende im Ukrainekrieg. Trump will zeigen, dass er Verhandlungen führen und Stärke demonstrieren kann. Ob seine Strategie Erfolg hat, bleibt offen. Doch Trump setzt auf eine Lösung, die Amerika und Europa gemeinsam mit der Ukraine tragen können.

7.47 Uhr: Laut dem US-Sondergesandten Witkoff zeigt Russland Bereitschaft, im Rahmen einer Friedenslösung Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu akzeptieren. Denkbar sei ein Schutz ähnlich dem NATO-Artikel 5, erklärte Witkow gegenüber CNN. Trump unterstützt diese Idee, doch Macron äußerte Zweifel. Aus Moskau seien bisher nur Forderungen zu hören, die einer Kapitulation gleichkämen. Macron sagte klar, Putin wolle keinen Frieden.

7.26 Uhr: Begleitet wird Selenskyj von hochrangigen europäischen Politikern. Darunter sind EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, NATO-Generalsekretär Rutte, Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und Großbritanniens Premier Starmer. Die europäischen Teilnehmer stimmten sich vorab per Videokonferenz ab.

6.55 Uhr: Während der Gespräche in Washington setzt Russland seine Angriffe fort. In der Nacht traf eine russische Rakete ein Wohngebiet in Charkiw. Dabei starb ein zweijähriger Junge, 14 Menschen wurden verletzt. Auch in Sumy und Donezk kam es zu Zerstörungen durch Drohnen und Raketen. Berichte über weitere Opfer lagen zunächst nicht vor.