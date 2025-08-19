Supergipfel bei Trump: Ukraine-Frieden noch in weiter Ferne – 5 große offene Fragen

US-Präsident Trump empfängt am Montag (18. August) den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington. Mit dabei sind auch wichtige europäische Partner. Nach dem Treffen mit Russlands Präsident Putin in Alaska, will Trump mögliche Wege zum Frieden prüfen. Ziel ist es, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden.

Selenskyj betonte bei seiner Ankunft: „Ich hoffe, dass die gemeinsame Stärke mit den USA und Europa Russland zu einem echten Frieden zwingen wird.“ Trump hatte bereits mehrfach erklärt, dass er einen „schnellen, aber gerechten“ Frieden anstrebe.

Newsblog zum Treffen von Trump und Selenskyj

7 Uhr: Es bleiben fünf große Fragen nach dem großen Gipfel im Weißen Haus.

Wird es zu einem direkten Treffen zwischen Putin und Selenskyj kommen?

Der US-Präsident verkündete, er habe damit begonnen, ein Zweiertreffen der beiden Präsidenten vorzubereiten. Ort und Zeit sind bislang unbekannt. Die Begegnung soll aber nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) innerhalb der nächsten beiden Wochen stattfinden. Danach – so Trumps Plan – soll ein Dreiertreffen mit ihm selbst folgen. Offensichtlich ist dieser Plan aber noch nicht fix. Nach einem Telefonat Trumps mit Putin sprach der Kreml zunächst nicht von einem Treffen auf Präsidentenebene.

Kommt es zur Waffenruhe vor Friedensverhandlungen?

Trump hatte ursprünglich eine sofortige Waffenruhe für die Ukraine verlangt. Nach seinem Treffen mit Putin, der in diesem Punkt kein erkennbares Einlenken signalisierte, war davon keine Rede. Kanzler Merz sagte nun in Washington: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Treffen ohne eine Feuerpause stattfindet.“

Wie können Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussiehen?

Wird es Zusicherungen nach dem Vorbild des Artikels 5 des NATO-Vertrages geben? Dieser Artikel besagt, dass Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und eine Attacke auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird. Nato-Generalsekretär Mark Rutte betonte in Washington, dass es zwar nicht um eine volle Mitgliedschaft der Ukraine in der Allianz gehe, aber Artikel-5-ähnliche Zusicherungen weiterhin auf dem Tisch seien. Was sie umfassen sollen, werde nun im Detail besprochen.

Wer soll die Truppen in die Ukraine entsenden für Sicherheitsgarantien?

Das russische Außenministerium bekräftigte am Tag der Gespräche in Washington, dass Russland keine Truppen aus NATO-Staaten zur Friedenssicherung nach einem Waffenstillstand in der Ukraine akzeptieren werde. Bei solch einem Szenario drohe eine Eskalation und der Konflikt zu einer globalen Konfrontation zu werden, hieß es aus Moskau. Doch welche anderen Staaten wären ansonsten bereit, Truppen zu stellen? China? Indien? Afrikanische Staaten?

Wer finanziert die geplanten Mega-Waffenkäufe der Ukraine?

Selenskyj hatte betont, dass er US-Waffen im Wert von 90 Milliarden US-Dollar kaufen will. Die Europäer seien bereit diese Waffenkäufe zu finanzieren – doch wie genau das gestemmt werden soll, ist noch völlig unklar.

Montag, 18. August

22.48 Uhr: Was geht da aktuell im Weißen Haus? Weil Donald Trump in Aussicht gestellt hat, sich an Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beteiligen, spricht NATO-Generalsekretär Mark Rutte von einem „Durchbruch“.

Die „Bild“ berichtet derweil, dass Donald Trump zwischenzeitlich die Verhandlungen mit den Europäern und Selenskyj unterbrochen habe, um mit Putin zu telefonieren! Eigentlich wollte der US-Präsident erst nach dem Treffen mit dem Russen telefonieren.

Merz macht klare Waffenruhe-Ansage an Trump

21.20 Uhr: Kanzler Friedrich Merz macht Trump klar, was die Europäer wollen. Er sieht „schwierige Verhandlungen“ auf alle zukommen. „Um ehrlich zu sein, wir hätten am liebsten eine Waffenruhe möglichst bald, möglichst vor dem nächsten Treffen“, so Merz. Die Glaubwürdigkeit der Bemühungen hänge „mindestens von einer Waffenruhe ab“, wurde der Kanzler deutlich.

Putin will keine Waffenruhe, sondern einen kompletten Friedensdeal – das gibt ihm die Chance, so lange weiterzukämpfen, statt kurzfristig die Waffen ruhen zu lassen. Trump hatte sich zuvor eher der Position des Russen angeschlossen. So entgegnete er auf Merz auch, dass er eine Waffenruhe nicht als notwendig ansieht vor Verhandlungen. Selenskyj hatte extra Karten der Ukraine mitgebracht, um die aktuellen Frontverläufe zu zeigen.

US-Präsident schmeichelt dem Kanzler

21.10 Uhr: Mittlerweile sind auch Friedrich Merz und weitere europäische Politiker bei Trump. Der US-Amerikaner bezeichnet Merz als „aseinen Freund“, er sei „ein großer Führer“ und sehe gebräunt sehr gut aus. Viele Schmeicheleien für den Deutschen!

20.24 Uhr: Trump macht klar, dass er gleich im Anschluss an seine Treffen mit Selenskyj, Merz und Co. mit Kreml-Herrscher Putin telefonieren will. „Putin wartet auf meinen Anruf“, so Trump.

Freundliche Begrüßung von Trump

19.34 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu den Gesprächen über den Ukraine-Krieg am Weißen Haus empfangen. Die beiden gaben sich die Hand, nachdem Selenskyjs Kolonne vorgefahren war. Trump berührte den Ukrainer an der Schulter. Beide lächelten und schauten gemeinsam in die Kameras. Der US-Präsident legte kurz erneut seine Hand an Selenskyjs Schulter. Trump gab beim Eintritt in das Weiße Haus dann dem Ukrainer den Vortritt.

Trump will zunächst ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten im Oval Office führen. Das Weiße Haus plant nach eigenen Angaben neben diesem Zweiertreffen etwas später ein weiteres

18.43 Uhr: Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Nato-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind zu den Gesprächen zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus eingetroffen.

16.16 Uhr: Bahnt sich der nächste Eklat im Weißen Haus an? Nach Informationen der „Bild“ will die Trump-Seite wissen, ob Selenskyj zum Besuch am Montag mit Anzug und Schlips erscheinen wird. Wie die „Bild“ erfahren haben will, hat der Ukrainer genau das nicht vor. Die Kleidung des Präsidenten sorgte bereits beim Besuch im Februar für Verstimmung bei Trump. Könnte ein, aus Sicht von Trump, erneuter unpassender modischer Auftritt von Selenskyj die Stimmung weiter verdunkeln?

Selenskyj kritisiert Putin: „zynischer Angriff“

14.44 Uhr: Laut russischen Angaben hat die Regierung in Moskau der Ukraine ein neues Angebot zum Austausch von Gefangenen unterbreitet. Demnach ist Russland bereit, 31 ukrainische Gefangene freizulassen – unter der Bedingung, dass im Gegenzug ebenso viele russische Staatsbürger aus ukrainischer Haft entlassen werden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa.

Bei den russischen Gefangenen handelt es sich um Personen aus der an die Ukraine grenzenden Region Kursk, die während einer unerwarteten ukrainischen Gegenoffensive im vergangenen Jahr festgenommen wurden.

13.31 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte die russischen Angriffe auf die Ukraine in der Nacht von Sonntag auf Montag. „Das war ein demonstrativer und zynischer russischer Angriff. Sie wissen, dass heute in Washington ein Treffen stattfindet, bei dem es um das Ende des Krieges gehen wird“, schreibt Selenskyj auf X. Und weiter: „Russland tötet absichtlich Menschen, insbesondere Kinder.“

Putins Ziel sei es, diplomatische Bemühungen zu verhindern, prangerte der ukrainische Präsident an. „Genau aus diesem Grund suchen wir Unterstützung, um den Morden ein Ende zu setzen.“

Trump erhöht den Druck auf Ukraine-Präsident Selenskyj massiv

12.47 Uhr: Die Namensgeberin und Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht, will, dass die Bundesregierung ausschließt, dass deutsche Soldaten zur Unterstützung in die Ukraine gesendet werden. Sie fordert von Friedrich Merz und seinem Kabinett, die Entsendung definitiv auszuschließen. „Im Konfliktfall wäre Deutschland damit sofort Kriegspartei, das darf ein Kanzler nicht zulassen“, zitiert die „ZEIT“ Wagenknecht.



12.34 Uhr: Johann Wadephul (CDU) lehnt eine Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine vorerst ab. Das sei auch überfordernd für Deutschland, sagte er im Podcast „Table.Today„.

Der Außenminister findet dies eine „fernliegende Frage“. Man konzentriere sich ohnehin schon mehr auf das Nato-Territorium, als andere Mitgliedsländer, soWadephul. „Also wir sind der einzige europäische Truppensteller, der eine kampfstarke Brigade in Litauen stationiert“, erklärte der CDU-Mann.

11.55 Uhr: Hat sich Trump wieder einseitig auf die Seite Russlands geschlagen? Nach seinem Gipfel mit Wladimir Putin erhöht er vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten den Druck: „Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiter kämpfen.“ Das schrieb der US-Präsident in seinem Netzwerk Truth.

Mehr noch: In diesem Beitrag stellte Trump zugleich klar, dass die Krim russisch bleibe und die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird. Putin dürfte sich daheim in Moskau die Hände reiben, zumal Trump von ihm nichts fordert oder verlangt, außer Frieden.

Selenskyj soll nun also harte Bedingungen akzeptieren – das spielt Putin voll in die Karten. Der Kriegstreiber wurde von Trump mit höchsten zeremoniellen Ehren empfangen.

Putin schafft keine gute Verhandlungsbasis

11.14 Uhr – Das ist der Plan für das Treffen: Laut Angaben des Weißen Hauses empfängt US-Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten heute um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr unserer Zeit). Etwa 15 Minuten später beginnt ihr bilaterales Gespräch. Für 21 Uhr deutscher Zeit ist ein weiteres Treffen geplant: Trump wird dann mit mehreren europäischen Spitzenpolitikern zusammenkommen.

Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Großbritanniens Premierminister Keir Starmer und Finnlands Präsident Alexander Stubb haben ihre Teilnahme bestätigt.

10.09 Uhr: Wie nun bekannt wird, verzeichnet die Ukraine in der Nacht von gestern auf heute zahlreichen Drohnen-Angegriffe. Insgesamt sollen vier Raketen und 140 Drohnen von russischer Seite gesendet worden sein, teilte das ukrainische Militär auf Telegram mit. 88 Drohnen konnten abgeschossen werden. Dennoch: in 25 Orten der Ukraine wurden Einschläge verzeichnet.

Weitere russische Angriffe auf die Ukraine

9.22 Uhr: Russische Truppen haben westlich von Nowoekonomitschne Geländegewinne erzielt und rücken weiter in Richtung der Stadt Pokrowsk vor. Das berichtet das Institute for the Study of War (ISW) in seinem aktuellen Lagebericht. Allerdings hätten die russischen Streitkräfte laut ISW Schwierigkeiten, ihren Vormarsch in Richtung Dobropillja zu verstärken. Zudem würden sie Probleme haben, sich gegen ukrainische Gegenangriffe an den Flanken zu behaupten.

In der vergangenen Woche konnten russische Einheiten nordöstlich von Pokrowsk tief in ukrainisches Gebiet vordringen. Die Ukraine schlug jedoch Teile des Angriffs zurück und gewann mehrere Ortschaften zurück. Darüber hinaus heißt es im ISW-Bericht, dass ukrainische Einheiten in der Region Sumy russisch besetzte Stellungen zurückerobern konnten.

17. August 2025: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft sich am 17.08.2025 in Brüssel (Belgien) mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Treffen findet einen Tag vor Selenskyjs mit Spannung erwartetem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump in Washington statt – vor dem Hintergrund wachsender Sorgen über möglichen Druck zu territorialen Zugeständnissen an Russland. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

8.43 Uhr: Der deutsche Außenminister Johann Wadephul fordert mehr Unterstützung für die Ukraine. Es müsse „der Druck auf Russland erhöht werden, auch mit verstärkten Ukrainehilfen“, hieß es. Weiter sagte der CDU-Politiker.“Für einen gerechten und dauerhaften Frieden muss Moskau sich endlich bewegen.“

Als Forderderung für die Gesprächen in Washington heute Abend formulierte er, die Ukraine müsse „auch nach einem Waffenstillstand und Friedensschluss in der Lage sein, sich wirkungsvoll zu verteidigen.“

8.31 Uhr: Bei einem russischen Drohnenangriff in der südukrainischen Region Odessa ist laut Behördenangaben ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen war eine Einrichtung der Kraftstoff- und Energieversorgung. Der ukrainische Zivilschutz teilte auf Telegram mit, dass nach bisherigen Informationen niemand verletzt wurde. Um welche genaue Anlage es sich handelt, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Trumps Gäste treffen in Washington ein

8.01 Uhr: Trump steht vor der Herausforderung, Russland diplomatisch unter Druck zu setzen und gleichzeitig seine Verbündeten zu einen. Der Name Trump steht damit erneut im Zentrum einer möglichen Wende im Ukrainekrieg. Trump will zeigen, dass er Verhandlungen führen und Stärke demonstrieren kann. Ob seine Strategie Erfolg hat, bleibt offen. Doch Trump setzt auf eine Lösung, die Amerika und Europa gemeinsam mit der Ukraine tragen können.

7.47 Uhr: Laut dem US-Sondergesandten Witkoff zeigt Russland Bereitschaft, im Rahmen einer Friedenslösung Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu akzeptieren. Denkbar sei ein Schutz ähnlich dem NATO-Artikel 5, erklärte Witkow gegenüber CNN. Trump unterstützt diese Idee, doch Macron äußerte Zweifel. Aus Moskau seien bisher nur Forderungen zu hören, die einer Kapitulation gleichkämen. Macron sagte klar, Putin wolle keinen Frieden.

7.26 Uhr: Begleitet wird Selenskyj von hochrangigen europäischen Politikern. Darunter sind EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, NATO-Generalsekretär Rutte, Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und Großbritanniens Premier Starmer. Die europäischen Teilnehmer stimmten sich vorab per Videokonferenz ab.

6.55 Uhr: Während der Gespräche in Washington setzt Russland seine Angriffe fort. In der Nacht traf eine russische Rakete ein Wohngebiet in Charkiw. Dabei starb ein zweijähriger Junge, 14 Menschen wurden verletzt. Auch in Sumy und Donezk kam es zu Zerstörungen durch Drohnen und Raketen. Berichte über weitere Opfer lagen zunächst nicht vor.

