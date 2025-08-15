Fällt Trump Selenskyj in den Rücken? Das hat es mit dem „Gebietstausch“ auf sich

Am Freitag (15. August) kommt es im US-Bundesstaat Alaska zum Treffen zwischen Donald Trump und Kreml-Chef Putin. Es ist die erste Begegnung der Staatschefs seit der Invasion im Februar 2022. Washington zog zuletzt die Daumenschrauben mächtig an und positionierte sich zunehmend – entgegen dem ursprünglichen Verhalten von Trump – an der Seite von Kiew. Doch kurz vor dem Gipfel lässt ein Interview aufhorchen.

Im Mittelpunkt steht dabei das von Russland besetzte Territorium in der Ukraine. Für Putin kommen Friedensgespräche nur infrage, wenn die Ukraine jene Gebiete abtritt und die westlichen Partner die russische Aneignung anerkennen. Aus Sicht von Selenskyj eine absurde Verhandlungsgrundlage.

„Gebietstausch“: Trump bewegt sich auf Putin zu

Dieser Meinung war eigentlich auch Trump – bis jetzt. Denn in einem Interview vor dem Gipfeltreffen sprach er plötzlich von einem „Gebietstausch“, welcher in einer gewissen Form beraten werden müsse. Gleichzeitig zeigte sich der Republikaner genervt davon, dass der ukrainische Präsident diese Option schlichtweg ablehne.

Doch was genau hat es mit dem „Gebietstausch“ auf sich? Laut Trump würde sich die russische Armee gänzlich aus den südlichen Gebieten der Ukraine zurückziehen, sollte die Ukraine im Gegenzug die östlichen Regionen um Luhansk und Donezk aufgeben und an Russland abtreten. Dies habe Trump von seinem Sondergesandten Witkoff erfahren, der sich in der zurückliegenden Woche mit Putin in Moskau traf.

Das Wall Street Journal berichtet unterdessen, dass Trump die russische Forderung falsch verstanden habe. Russland würde im Falle eines „Gebietstausches“ die Frontverläufe im Süden lediglich einfrieren, die Gebiete im Osten dennoch zu genannten Konditionen beanspruchen. Ergo wäre der Geländegewinn für Putin nochmals bedeutend größer.

Zwar merkte auch NATO-Generalsekretär Rutte zuletzt an, dass man zugunsten eines Friedens über die besetzten Gebiete sprechen müsse, doch die genannte russische Bedingung ist für die Bündnispartner keinesfalls vertretbar.