Schockierende Aussage von Trump! Lässt er Selenskyj im Stich?

US-Präsident Donald Trump hat vor einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und weiteren europäischen Spitzenpolitikern einen Nato-Beitritt der Ukraine klar abgelehnt. Auf Truth Social schrieb Trump: „Kein Nato-Beitritt der Ukraine“.

Außerdem erklärte er, Selenskyj könne den Krieg gegen Russland sofort beenden, falls er wolle. Trump kritisierte Barack Obama dafür, die Krim vor zwölf Jahren aufgegeben zu haben.

Ukraine braucht einen dauerhaften Frieden

Wolodymyr Selenskyj ist inzwischen in Washington, D.C. angekommen. Er dankte Trump für die Einladung und betonte: „Wir alle wollen diesen Krieg schnell und sicher beenden.“

Selenskyj erklärte, der Frieden müsse jedoch dauerhaft sein, da die Ukraine zuvor bereits Gebiete verloren habe. Er schrieb: „Putin nutzte dies einfach als Sprungbrett für einen neuen Angriff.“ Der ukrainische Präsident hofft, dass die Unterstützung der USA und Europas Russland zu echtem Frieden zwingt.

Trump auf Kuschelkurs mit Putin?

Trump wird Selenskyj zuerst zu einem bilateralen Gespräch empfangen, das um 13.15 Uhr Ortszeit geplant ist. Der US-Präsident kündigte dies begeistert auf Truth Social an: „Morgen ist ein großer Tag im Weißen Haus. Noch nie waren so viele europäische Staats- und Regierungschefs gleichzeitig zu Gast.“

Wichtiges Thema des Treffens ist die Sicherheitslage der Ukraine und der Umgang mit russischen Gebietsansprüchen. Vor dem Treffen gab es Spekulationen, dass Trump die russischen Forderungen nach Kontrolle über Donezk und Luhansk unterstützt.

