Schweiz ächzt unter Trump! Grünen-Politiker mit brisantem Vorschlag: „Turbo-Mitgliedschaft“

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour hat angesichts des Zollkonflikts mit den USA eine EU-Mitgliedschaft der Schweiz ins Gespräch gebracht. „Die Bundesregierung sollte der Schweiz anbieten, die Zusammenarbeit jetzt schnell weiter zu vertiefen, bis hin zu einer Turbo-Mitgliedschaft der Schweiz in der EU“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Nach „produktivem“ Gipfeltreffen: Trump hat nur einen Rat an Selenskyj +++

Nouripour betonte: „Sollten unsere Schweizer Freunde im Zeichen neuer Zeiten sich der Europäischen Union weiter annähern wollen, sollte Deutschland das aktiv unterstützen.“ US-Präsident Donald Trump hat für Importe aus der Schweiz einen Zollsatz von 39 Prozent verhängt. Die Schweiz lebt stark vom Export, besonders in die USA.

Nouripour zeigt Ausweg aus Trump-Dilemma

„Jahrhunderte lang pflegten die Eidgenossen eine Tradition der strengen Neutralität“, sagte Nouripour. Der Zollstreit mit Trump zeige jedoch, wie verletzlich kleinere Staaten seien. Er warnte: „Politisch neutral, wirtschaftlich global – das geht im neuen Zeitalter nicht mehr.“ Die EU biete der Schweiz in dieser Lage Stabilität.

Weitere Nachrichten:

Auch Markus Töns, europapolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, unterstützt einen möglichen Beitritt. „Wenn die Schweiz einen Antrag auf Beitritt zur EU stellt, ist sie herzlich willkommen“, sagte er dem „Spiegel“. Er sieht die Schweiz als Gewinn für die EU in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten.

Schweiz hat wenig Lust auf die EU

In der Schweiz fehlt jedoch die Zustimmung zu einem EU-Beitritt – trotz der Trump-Politik. Wirtschaftsverbände und einige linke Abgeordnete wollen eine engere Bindung. Die rechte SVP, die deutlich mehr Stimmen hat, lehnt das aber entschieden ab. Sie bezeichnet das verhandelte Paket zur Neuregelung der bilateralen Beziehungen als „Unterwerfungsvertrag“ und will es 2027 in einer Volksabstimmung zu Fall bringen. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.