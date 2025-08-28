Trump-Minister überschütten ihn mit Lob: „Großes, wunderschönes Gesicht“

Donald Trump lässt sich gerne bei Kabinettssitzungen blicken, um sich mit Komplimenten überschütten zu lassen. Seine engsten Berater überbieten sich in Lob-Hudeleien auf den Präsidenten und seine Errungenschaften, wie man es aus autoritären Systemen wie in Nordkorea kennt. Bei der aktuellsten Sitzung im Weißen Haus standen erneut überschwängliche Kommentare und die Selbstinszenierung Trumps im Mittelpunkt.
Auch interessant: Düsterer Verdacht bei Donald Trump – sogar Weißes Haus muss jetzt eingreifen ++ Trump nutzt Sitzungen für Lobeshymnen Regelmäßig versammelt Donald Trump seine engsten Berater im Weißen Haus. Diese Treffen verlaufen oft nach dem gleichen Muster: Ein Tisch voller Unterstützer preist den Präsidenten und seine Errungenschaften. Bei der heutigen Kabinettssitzung mangelte es nicht an überschwänglichen Kommentaren. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trump selbst beantwortete über drei Stunden hinweg Fragen der Medien, während er sich feiern ließ. „Ich habe das Recht, alles zu tun, was ich tun will“, erklärte er zum möglichen Einsatz von Bundestruppen in Städten. „Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten.“ Diese Kabinettssitzungen wirken wie inszenierte Huldigungen an die Größe des Präsidenten. Dabei wechseln sich seine Berater ab, um Trump zu loben, wie unter anderem der „Rolling Stone“ berichtet. Foto: IMAGO/MediaPunch Tulsi Gabbard, Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, sagte: „Dies ist wirklich eine großartige Gelegenheit, um Ihre Führungsstärke als wahrer Kämpfer für die arbeitenden Menschen anzuerkennen … Ihr Fokus darauf, das Wohlergehen des amerikanischen Volkes an erste Stelle zu setzen, sehen wir durch Ihre gesamte Regierung.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer hob Trumps Bedeutung für die amerikanischen Arbeiter hervor: „Herr Präsident, ich lade Sie ein, Ihr großes, wunderschönes Gesicht auf einem Banner vor dem Arbeitsministerium zu sehen … Sie sind der transformierende Präsident des amerikanischen Arbeiters.“ Foto: IMAGO/Newscom World Sondergesandter Steve Witkoff forderte sogar den Nobelpreis für den Präsidenten: „Ich hoffe, dass eines Tages alle aufwachen und erkennen, dass Sie der beste Kandidat sind.“ Foto: IMAGO/MediaPunch Kristi Noem, Heimatschutzministerin, dankte Trump für Sicherheit und wirtschaftlichen Erfolg: „Jetzt können die Menschen aufstehen, für ihre Familien sorgen und zur Arbeit gehen.“ Trotz solcher Aussagen entließ Trump zuletzt den Chef des Statistikamts für Arbeit wegen Berichten über stagnierendes Wachstum. Foto: IMAGO/UPI Photo Außenminister Marco Rubio (links) nannte Trump den „Friedensstifter-Chef“ und lobte ihn als gewählten Repräsentanten der arbeitenden Amerikaner. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Ob die Aussagen seiner Gefolgsleute stimmen oder nicht, ist Trump wohl herzlich egal. Hauptsache, er kann solche Treffen für seinen Führungsanspruch nutzen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS
