Trump verzweifelt um Putin-Xi-Flirt – „Kommt nichts Gutes heraus“

Donald Trump ist offenbar eifersüchtig über die wachsende Zusammenarbeit zwischen Russland-Kumpel Wladimir Putin, Indien und China. Auf Truth Social erklärte er, die USA hätten Russland und Indien an China „verloren“. Gleichzeitig griff Wladimir Putin Trumps Zollpolitik an und bezeichnete sie als schädlich für die Weltwirtschaft.
Auch interessant: Donald Trump blickt aus Weißem Haus – und fällt aus allen Wolken: „Wer hat das gemacht?“ ++ Trump kritisiert Putins Annäherung an China Donald Trump hat sich empört über die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Russland, Indien und China gezeigt. Auf Truth Social schrieb der US-Präsident: „Es sieht so aus, als hätten wir Indien und Russland an das tiefste, dunkelste China verloren.“ Foto: IMAGO/ABACAPRESS; IMAGO/UPI Photo; IMAGO/ZUMA Press Dazu postete er ein Archivbild von Wladimir Putin, Xi Jinping und Narendra Modi, wie sie einen Raum betreten. Das Foto stammt allerdings nicht von einem aktuellen Ereignis. Foto: IMAGO/Newscom / EyePress Die drei Staatschefs hatten sich vor Kurzem beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) getroffen. Dabei sprachen sich Putin und Xi erneut für eine „multipolare Weltordnung“ aus, die auf eine Schwächung der Dominanz von USA und Europa abzielt. Foto: IMAGO/SNA Trump sieht in der Annäherung der drei Länder aneinander eine Gefahr für die globale Stellung der USA. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Wladimir Putin nutzte das Treffen und das Wirtschaftsforum in Wladiwostok, um die Zollpolitik der USA unter Donald Trump zu kritisieren. Ohne Trump namentlich zu nennen, bezeichnete der Kreml-Chef protektionistische Maßnahmen als schädlich für die Weltwirtschaft. Foto: IMAGO/ITAR-TASS „Das führt zu regionalem und nationalem Separatismus, es kommt nichts Gutes für diejenigen heraus, die versuchen, solch eine Politik zu führen“, sagte Putin. Trump hatte seit Amtsantritt gegen zahlreiche Länder Zölle verhängt, zuletzt gegen Indien wegen dessen engen Handelsbeziehungen mit Russland. Foto: IMAGO/ZUMA Press Zwar ist Indien bislang der einzige russische Handelspartner, gegen den die USA Zölle im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg verhängt haben, doch die Maßnahme hat zusätzliche Spannungen erzeugt. Trump bleibt bei seiner harten wirtschaftspolitischen Linie und argumentiert immer wieder, dass diese Politik die Interessen der USA schützt. Foto: IMAGO/ANI News Seine Kritik an den jüngsten politischen Bewegungen Russlands und Indiens macht aber klar, dass er die wachsende Kooperation der beiden Länder mit China als strategische Herausforderung ansieht. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
