„Grüße an Putin“: Trump wütend wegen Militärparade in China

Vertrauliche Gespräche, neuartige Waffen und entrüsteter Trump: So verlief die Militärparade in Peking. Mehr erfährst du hier!
Kremlchef Wladimir Putin, der chinesische Staatschef Xi Jinping und der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un: Das ultimative Trio trifft sich in Peking, um einer Militärparade beizuwohnen. Eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht zwischen den Gästen und dem Gastgeber, neuartige Waffensysteme werden aufgeführt, alle scheinen zufrieden zu sein – außer ihm.
Der US-Präsident Donald Trump wittert Unheil und empört sich auf sozialen Medien. Die wichtigsten Fakten über die vergangene Militärparade haben wir für dich in dieser Fotostrecke zusammengefasst.