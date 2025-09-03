„Grüße an Putin“: Trump wütend wegen Militärparade in China

Kremlchef Wladimir Putin, der chinesische Staatschef Xi Jinping und der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un: Das ultimative Trio trifft sich in Peking, um einer Militärparade beizuwohnen. Eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht zwischen den Gästen und dem Gastgeber, neuartige Waffensysteme werden aufgeführt, alle scheinen zufrieden zu sein – außer ihm.

Der US-Präsident Donald Trump wittert Unheil und empört sich auf sozialen Medien. Die wichtigsten Fakten über die vergangene Militärparade haben wir für dich in dieser Fotostrecke zusammengefasst.

Trump zürnt, Putin, Xi und Kim feiern – das passierte in Peking:

In seiner Auftaktrede bezeichnete Xi Jinping sein Land als “unaufhaltsam” und sprach vom “Triumph des Friedens”. Seine Gäste, darunter Putin, begrüßte er auf Englisch mit den Worten: “Nice to meet you. Welcome to China.” Foto: IMAGO/ZUMA Press Der nordkoreanische Machthaber ist sehr vorsichtig, was die Auslandsreisen angeht. Das letzte Mal war er in China 2019. Darum ist es eine Seltenheit, dass die drei Staatschefs gemeinsam öffentlich auftreten.



Foto: IMAGO/SNA Ein offenes Mikrofon übertrug ein privates Gespräch zwischen den russischen und chinesischen Machthabern. Xi merkte an, früher hätten nur wenige das 70. Lebensjahr erreicht, worauf Putin ihm versicherte, dass die Fortschritte in der Biotechnologie die Lebensspanne verlängern könnten. Foto: IMAGO/SNA Besondere Aufmerksamkeit erhielt die mobile Laserwaffe LY-1. Beobachter gehen davon aus, dass der sogenannte Hochenergie-Laser in der Abwehr gegen kleinere Drohnen oder Lenkwaffen effektiv sein soll. Foto: IMAGO/VCG Auch Hyperschallraketen waren bei der Parade zu sehen. Diese können etwa auf dem Wasser gegen feindliche Schiffe eingesetzt werden. Foto: IMAGO/VCG Der US-Präsident beschwerte sich auf Truth Social darüber, dass amerikanischen Opfern, die für den Sieg Chinas fielen, zu wenig Respekt gezollt worden sei. Auch ließ er Wladimir Putin und Kim Jong Un von sich grüßen. Die Parade selbst sieht er aber nicht als Herausforderung für die US-chinesische Beziehung. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

