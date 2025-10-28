Putin unterzeichnet umstrittenen Deal – und fällt Trump abermals in den Rücken!

Donald Trump versprach im Wahlkampf, die Einfuhr illegaler Drogen in sein Land radikal zu bekämpfen. Diesem Versprechen lässt er nun Taten folgen und hat es dabei in erster Linie auf Venezuela abgesehen. Mit seinem Militär geht er gegen Drogenschmuggler und Banden vor. Mitten in diesen angespannten Konflikt platzt jetzt Kreml-Chef Putin und macht Washington das Leben schwerer. Die Details erfährst du in dieser Bildergalerie.

Während Trump in Venezuela operiert: Umstrittener Deal von Putin

Donald Trump operiert mit seinem Militär in Venezuela. Grund sind die von hier stammenden Drogen, die bereits zahlreiche Todesopfer in den USA zur Folge hatten. Doch jetzt grätscht Putin dazwischen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS; ZUMA Press; Anadolu Agency Venezuela ist ein wichtiges Transitland für den illegalen Verkauf von Drogen. Vor allem Kokain und synthetische Drogen wie Ecstasy passieren die Landesgrenzen. Trump will gegen die Schmugglerbanden entschlossen vorgehen. Foto: imago/Xinhua In den vergangenen Wochen haben Trumps Streitkräfte vor der Küste Venezuelas wiederholt Schnellboote zerstört, die angeblich Drogen in die Vereinigten Staaten schmuggeln sollten. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro warnte daraufhin vor einer möglichen US-Intervention und ordnete Militärübungen zur Stärkung der nationalen Verteidigungsbereitschaft an. Foto: IMAGO/Bestimage Mitten in diese angespannte Lage platzt jetzt Kreml-Chef Putin, seines Zeichens ein enger Vertrauter von Präsident Maduro. Laut der Nachrichtenagentur Tass haben Russland und Venezuela eine strategische Partnerschaft geschlossen. Foto: IMAGO/APAimages Das Abkommen hebt die russisch-venezolanischen Beziehungen auf eine grundlegend neue Ebene und deckt alle wichtigen Bereiche der bilateralen Zusammenarbeit ab“, so der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin. Foto: IMAGO/SNA Die Verbindung zwischen Putin und Maduro ist von strategischer Natur. Beide Regierungen sehen sich als Gegner der US-amerikanischen Außenpolitik und arbeiten zusammen, um eine „multipolare Weltordnung“ zu fördern. Foto: IMAGO/ZUMA Press Russland gehört zu den wichtigsten Unterstützern Maduros auf internationaler Bühne, etwa im UN-Sicherheitsrat, wo Moskau Sanktionen oder militärische Maßnahmen gegen Venezuela regelmäßig ablehnt. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Russland ist zudem der wichtigste Waffenlieferant für Venezuela. Russische Kriegsschiffe und Bomber haben wiederholt in Venezuela operiert, um militärische Präsenz und Solidarität zu demonstrieren. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Weitere Nachrichten: