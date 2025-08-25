Trump-Vize prophezeit Ende des Ukraine-Krieges – „Innerhalb der nächsten sechs Monate“

Die Verhandlungen um den Ukraine-Krieg scheinen neuen Schwung zu bekommen, doch eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Trump-Vizepräsident J.D. Vance spricht von „erheblichen Zugeständnissen“ seitens Wladimir Putins und äußert die Hoffnung, dass der Krieg bald beendet werden könnte.
Die Verhandlungen über den Ukraine-Krieg gewinnen laut US-Vizepräsident J.D. Vance an Bewegung. Im Gespräch mit NBC sagte Vance: „Die Russen haben Präsident Trump gegenüber zum ersten Mal in den dreieinhalb Jahren dieses Konflikts erhebliche Zugeständnisse gemacht." Putin habe akzeptiert, dass in Kiew keine Marionettenregierung installiert werden könne und Sicherheitsgarantien für die Ukraine notwendig seien. Vance fügte hinzu, dass der Krieg „innerhalb der nächsten sechs Monate" enden könne, sollte der jetzige Verhandlungsfortschritt anhalten. Donald Trump führte vor Kurzem Gespräche mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, gefolgt von einem Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs wie Bundeskanzler Friedrich Merz in Washington. Danach bot Trump Putin und Selenskyj ein persönliches Gipfeltreffen an. Als Austragungsorte sind Genf oder Budapest im Gespräch. Offizielle Reaktionen aus Moskau und Kiew zu diesem Vorschlag stehen jedoch noch aus. Trotz Vances Optimismus sind die Verhandlungsfortschritte begrenzt. Russlands Außenminister Sergej Lawrow dämpfte am Wochenende die Erwartungen an ein baldiges Gipfeltreffen: „Putin ist bereit, sich zu treffen, wenn eine Tagesordnung vorbereitet ist. „Diese Tagesordnung ist jedoch noch nicht fertig", erklärte er gegenüber NBC. Lawrow machte die Ukraine für die Verzögerungen verantwortlich, obwohl Selenskyj mehrfach seine Bereitschaft für ein Gespräch gegenüber Putin bekräftigte. In der Zwischenzeit setzt Trump gezielt neue Sanktionen gegen Russland ein. So kündigte er Zölle von 25 Prozent auf indische Waren an, weil Indien weiterhin russisches Erdöl kauft und damit Putins Krieg in der Ukraine finanziert. Diese Maßnahmen sollen den Druck auf Moskau erhöhen, ohne die Verhandlungen zu gefährden.
