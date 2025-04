Moskau lacht sich schlapp über Trump: Putin lässt ihn viel Lehrgeld zahlen

Im Wahlkampf versprach Donald Trump Frieden in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden. Jetzt lässt er sich von Wladimir Putin, der kein wirkliches Interesse an einer Waffenruhe zeigt, vorführen. Sicherheitsexpertin Claudia Major geht mit dem US-Präsidenten hart ins Gericht.

Im ZDF-„Morgenmagazin“ spricht sie von einem „Misserfolg“ für Trump bei den Verhandlungen. „Trump wollte eine 30-tägige Waffenruhe und Putin hat sie abgelehnt. Er hat sich auf einen sektoralen Waffenstillstand eingelassen. Also nur die Energieinfrastruktur und eventuell das Schwarze Meer.“

Putin provoziert Trump: Er lässt ihn warten

Putin besteht auf extreme Forderungen für eine komplette Waffenruhe. Die westliche Unterstützung solle aufhören, die Ukraine müsse ihre Mobilisierung einstellen und Trumps USA dürfe keine weiteren Geheimdienstinformationen mehr liefern. „Es gibt offensichtlich kein Bestreben von Russlands Seiten, wirklich diesen Krieg zu beenden“, analysiert Major im ZDF.

Wie wenig Trump in Moskau tatsächlich ernst genommen wird, wird an zwei Beispielen deutlich. So hat Putin Trump sogar warten lassen und hielt ihn vor dem Telefonat offenbar hin.

Eigentlich war das Telefonat der beiden Staatsoberhäupter am Dienstag um 18 Uhr Moskauer Ortszeit angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt aber war der Kreml-Chef noch bei einem Wirtschaftsforum. Provozierend achselzuckend reagierte er, als der Moderator Putin auf die Uhrzeit hinwies. Alles festgehalten von TV-Kameras! Das Publikum lacht über die Respektlosigkeit. Es wirkte so, als habe Putin alle Zeit der Welt und Trump müsse sich gedulden.

Ukraine als „Hauptgericht“: Kreml-Umfeld zeigt wenig Interesse am Frieden

Putins Vertrauter und Ex-Staatspräsident Dmitri Medwedew macht sich derweil via X mal wieder über den Westen und vor allem Europa lustig. „Das Telefonat zwischen den Präsidenten Putin und Trump bestätigte eine altbekannte Idee: Im Speisesaal sind nur Russland und Amerika vertreten. Auf der Speisekarte: leichte Vorspeisen – Rosenkohl, britische Fish and Chips und Pariser Hahn. Als Hauptgericht gibt es ein Kotelett nach Kiewer Art. Guten Appetit!“

Putin und Trump würden also Europa und die Ukraine verspeisen. So spricht keiner, der Frieden und Ausgleich sucht mit Kiew. Und werden auch die Bemühungen von Donald Trump düpiert.