Trump-Vize mit düsterer Drohung – „Finanzierung des Ukraine-Kriegsgeschäfts hat ein Ende“

US-Vizepräsident JD Vance hat in einem Interview die Haltung der Trump-Regierung zur Ukraine bekräftigt. Die USA wollen sich finanziell aus dem Konflikt zurückziehen und sehen Europa in der Verantwortung. Gleichzeitig plant Donald Trump ein Treffen mit Wladimir Putin in Alaska, um eine mögliche Friedenslösung für den Ukraine-Krieg zu verhandeln.

Trump-Vize J.D. Vance: Kritik an Europas Einsatz

US-Vizepräsident JD Vance hat in einem Interview mit Fox News erklärt, dass Donald Trump und er die finanzielle Unterstützung der Ukraine durch die USA beenden wollen. „Die Finanzierung des Ukraine-Kriegsgeschäfts durch die Amerikaner hat ein Ende", so Vance. Für die Trump-Regierung sei es an der Zeit, eine Lösung zu finden und das Töten zu beenden. Laut Vance hätten die Amerikaner es satt, ihre Steuergelder weiterhin für diesen Konflikt einzusetzen. Die Trump-Regierung fordert mehr Verantwortung von den Europäern. „Das ist ein Konflikt vor ihrer Haustür, und sie sollten sich stärker finanziell beteiligen", betonte Vance. Konkret schlägt er vor, dass europäische Länder Waffen aus den USA für die Ukraine kaufen. Die Vereinigten Staaten wollen das Problem nicht länger allein finanzieren. Am Freitag soll ein Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska stattfinden. Ziel ist eine mögliche Friedenslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der seit dreieinhalb Jahren andauert. Vance äußerte jedoch Skepsis gegenüber einem schnellen Durchbruch. „Ein Abkommen wird wahrscheinlich keine der beiden Seiten wirklich zufriedenstellen", erklärte er. Die USA strebten eine Lösung an, die zumindest akzeptiert werde. Zudem arbeite die Trump-Regierung daran, ein Treffen zwischen Putin, Wolodymyr Selenskyj und Trump selbst zu koordinieren. Vance hält aber direkte Gespräche zwischen Putin und Selenskyj vor einer Begegnung mit Trump für wenig zielführend.

