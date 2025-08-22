Donald Trump verliert Geduld mit Putin: Heftige Konsequenzen drohen

Die Bemühungen von Donald Trump, Frieden zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln, geraten ins Stocken. Nach Gesprächen mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj zeigt sich Trump frustriert über den mangelnden Fortschritt. Während Russland seine Angriffe auf die Ukraine weiter hochfährt, werden die Verhandlungen durch gegenseitige Anschuldigungen und fehlende Kompromissbereitschaft erschwert, wie die Fotostrecke zeigt.
++
Auch interessant: Trump stutzt Merz zurecht: Er braucht nur einen Satz ++ Trump: Hoffnung auf Frieden schwindet Noch zu Beginn der Woche schien es, als könnten die Bemühungen von Donald Trump, einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln, Früchte tragen. Doch die jüngsten Ereignisse lassen die Hoffnungen verblassen. Nach erneuten russischen Angriffen und einem intensiven Ukraine-Gipfel in Washington wurde Trump auf Truth Social deutlich. Foto: IMAGO/Agencia EFE So schreibt er: „Es ist sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen. Das ist wie bei einer großartigen Sportmannschaft, die eine fantastische Verteidigung hat, aber keine Offensive spielen darf“. Dabei nahm er erneut US-Präsident Joe Biden ins Visier: „Biden ließ die Ukraine nur verteidigen – wie hat das funktioniert?“ Trump betonte zudem, dass der Krieg niemals passiert wäre, wenn er im Weißen Haus geblieben wäre. „NULL CHANCE“, betont er. Foto: IMAGO/Agencia EFE Wie unter anderem „Bild“ berichtet, vermuten Insider, dass Trump der Ukraine möglicherweise grünes Licht für eine weitere Offensive gegeben haben könnte. Ein Post wie dieser könnte zudem auf eine mögliche Wende der US-Linie hindeuten, etwa durch die Lieferung von Langstreckenwaffen nach Kiew. Foto: imago/blickwinkel Bereits in der Vergangenheit überraschte die Ukraine Russland mit Offensiven, wie etwa im vergangenen Jahr mit der Kursk-Operation. Diese Strategie scheint Trump als erfolgreiches Mittel weiterhin im Blick zu haben. Foto: IMAGO/NurPhoto Nach seinem jüngsten Treffen mit Wladimir Putin in Alaska und Gesprächen mit Wolodymyr Selenskyj zeigte Trumps Post, dass er die Geduld mit Putin verliert. Während Trump anfangs hoffte, beide Präsidenten an einem gemeinsamen Verhandlungstisch zusammenzubringen, scheint er jetzt von dieser Idee abzurücken. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Laut dem „Guardian“ denkt Trump über einen Rückzug aus den Planungen für ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj nach. Bereits nach dem Ukraine-Gipfel in Washington gab Trump zu, er habe erwartet, dass die Lösung des Konflikts „einfacher“ werde. Foto: IMAGO/Agencia EFE Doch Putins Verhalten deutet kaum auf Verhandlungsbereitschaft hin. Noch in der Nacht zu Donnerstag ließ Russland die Ukraine mit 614 Raketen und Drohnen bombardieren. Gleichzeitig stellte der russische Außenminister Sergej Lawrow öffentlich die Legitimität von Selenskyj infrage. Foto: IMAGO/SNA Putin bezweifelt, ob Selenskyj überhaupt befugt sei, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen. Grund dafür ist die verschobene Präsidentschaftswahl in der Ukraine, die aufgrund des Kriegsrechts bislang nicht stattfinden konnte. Trumps Hoffnung auf eine schnelle Einigung mit Putin und Selenskyj schwindet offenbar. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Mehr News: