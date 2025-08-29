Bei Putin schrillt der Raketen-Alarm: Trump greift Selenskyj unter die Arme

Ist das die nächste große Ukraine-Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump? Plötzlich gewährt der Chef im Weißen Haus der Ukraine massive Waffenhilfe.

Es ist ein Raketen-Schreck für Kreml-Boss Wladimir Putin! Mit den neuen Waffen kann sich die Ukraine weitaus besser gegen den Aggressor aus Russland wehren. Zahlen für Lieferung müssen aber auch die Europäer! Mehr Details dazu in der Fotostrecke.

Raketen-Schreck: Trump stellt sich auf einmal gegen Putin

Die nächste Kehrtwende der Ukraine-Politik von Donald Trump? Nach neuen massiven russischen Luftangriffen mit mehr als 20 Toten in Kiew, gibt es grünes Licht aus den USA für neue Raketen. Foto: IMAGO/MediaPunch UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte die jüngsten Angriffe auf Zivilisten. Das Putin-Regime hatte in der Nacht zu Donnerstag auch etwa 600 Kampfdrohnen sowie mehr als 30 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Die Waffenlieferung hat einen Wert von rund 710 Millionen Euro – die Kosten dafür tragen auch die EU-Länder Dänemark, Niederlande und Norwegen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Es geht dabei um 3.350 luftgestützten und Raketen mit größerer Reichweite. Laut US-Außenministerium solle damit die Fähigkeit der Ukraine verbessert werden, „aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen“. Foto: IMAGO/Cover-Images Die Raketen-Käufe erfolgen im Rahmen eines von Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte vereinbarten Mechanismus. Dabei bezahlen andere Länder Verteidigungssysteme und Munition aus US-Lagern, die dann in die Ukraine geliefert werden. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

