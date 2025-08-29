Bei Putin schrillt der Raketen-Alarm: Trump greift Selenskyj unter die Arme

Raketen-Hammer! Die Ukraine bekommt plötzlich massive Hilfe aus den USA. Für Putin sind das schlechte Neuigkeiten.
Ist das die nächste große Ukraine-Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump? Plötzlich gewährt der Chef im Weißen Haus der Ukraine massive Waffenhilfe.
Es ist ein Raketen-Schreck für Kreml-Boss Wladimir Putin! Mit den neuen Waffen kann sich die Ukraine weitaus besser gegen den Aggressor aus Russland wehren. Zahlen für Lieferung müssen aber auch die Europäer! Mehr Details dazu in der Fotostrecke.