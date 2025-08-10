Der Präsident der USA, Donald Trump (79), schlägt vor, dass die Ukraine und Russland im Staatsgebiete miteinander tauschen sollen. Das solle im Zuge von Friedensverhandlungen geschehen, die Trump versucht anzuleiern. Der Vorschlag kam Freitagabend (8. August) aus dem Weißen Haus in Washington.

Wörtlich war von einem „Austausch von Gebieten zum Wohle beider Seiten“ die Rede. Auch der Ort, an dem Trump sein Gipfeltreffen mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin (72), abhalten will, werde bald bekannt gegeben.

Gebiete tauschen für den Frieden?

Trump: „Ich denke, dass dieser Ort aus vielen Gründen sehr beliebt ist.“ Dafür seien jedoch noch einige Vorbereitungen nötig, vor allem wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen. Zuvor war die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeberland im Gespräch gewesen.

Ein Unerwarteter Frieden

Ein Weiterer Erfolg von Trump: Aserbaidschan und Armenien unterzeichneten ein Friedensabkommen. Die beiden Länder im Südkaukasus lagen jahrzehnte lang im Klinsch. Sie haben nun sich darauf verständigt, einen bedeutenden Transitkorridor einzurichten.

Laut Mitteilung des Weißen Hauses soll dieser den etwas sperrigen Namen „Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand“ erhalten. Die neue Verbindung soll Aserbaidschan mit seiner abgetrennten Exklave Nachitschewan verbinden, die derzeit durch einen etwa 32 Kilometer breiten Abschnitt armenischen Staatsgebiets getrennt ist. Diese Forderung Aserbaidschans hatte in der Vergangenheit die Friedensverhandlungen erschwert.

Donald Trump erklärte, Armenien und Aserbaidschan hätten sich verpflichtet, dauerhaft alle Kampfhandlungen einzustellen, den Handel, Reiseverkehr und diplomatische Beziehungen wiederaufzunehmen sowie gegenseitig ihre Souveränität und territoriale Integrität anzuerkennen.

Nach der Unterzeichnung setzten sich beide Staatsoberhäupter dafür ein, Trump für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Armenien ist eines der Länder, die unter Putins Einfluss stehen.

