Trump-Putin-Gipfel nur Show? Expertin will Trumps wahres Ziel kennen

US-Präsident Donald Trump plant ein Gipfeltreffen mit Wladimir Putin, das möglicherweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden wird. Experten werten das Treffen als diplomatischen Vorteil für Putin, doch auch Trump könnte damit eigene Absichten verfolgen. Wird der Gipfel bei den Saudis erfolgreich, könnte er sich einen lang ersehnten Traum erfüllen.

Nutzt Trump den Putin-Gipfel aus?

US-Präsident Donald Trump bestätigte Pläne für ein Gipfeltreffen mit Wladimir Putin. Laut Trump soll das Treffen nach Gesprächen von Stephen Witkoff mit Putin im Kreml zustande kommen. Obwohl Trump den genauen Zeitpunkt noch nicht nannte, könnte der Gipfel in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. Foto: IMAGO/MediaPunch Trump erklärte außerdem, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ebenfalls am Tagungsort anwesend sein werde. Jedoch sei ein direkter Dreiergipfel nicht vorgesehen. Europäische Vertreter werden nicht teilnehmen und sind auch nicht als Beobachter eingeplant. Foto: IMAGO/APAimages Bereits am Mittwoch (6. August) tauschten Putin und US-Sondergesandter Witkoff (links) Ansichten zu möglichen Vorbedingungen für einen Waffenstillstand aus. US-Außenminister Marco Rubio sprach von „konkreten Beispielen“, was Russland für ein Ende des Kriegs fordert. Foto: IMAGO/SNA Allerdings bleiben Putins Ansprüche auf die besetzten ukrainischen Gebiete laut Experten unverändert. Wolodymyr Selenskyj hält solche Gebietsverluste für inakzeptabel und betonte, ein solches Zugeständnis würde seinen Rückhalt bei den Ukrainern gefährden. Foto: IMAGO/SNA Die Ankündigung des Gipfels sorgte für Spekulationen über Putins Strategie. Experten wie Angela Stent vermuten, dass Putin den Vorschlag als Zeitgewinn nutzt, um militärisch weiter Druck auszuüben. Die Russland-Expertin erklärte gegenüber der „Rheinischen Post“: „Sanktionsdrohungen beeindrucken Putin nicht. Er fürchtet nur effektive westliche Waffenlieferungen, die Trump aber ausgeschlossen hat.“ Foto: IMAGO/APAimages Liana Fix vom European Council on Foreign Relations betonte in der „Washington Post“, ein Gipfel verliehe Putin Aufmerksamkeit, die ihm seit dem Ukraine-Krieg verwehrt wurde. Foto: imago images/ZUMA Press Trump hingegen scheint das Treffen auch für seine eigene Agenda zu nutzen. Laut Stent hofft der US-Präsident, mit einem Friedensvorstoß persönliche Anerkennung zu gewinnen: „Trump will unbedingt den Friedensnobelpreis bekommen“. Foto: IMAGO/MediaPunch Trump scheint diese Entwicklungen mithilfe des diplomatischen Schlaglichts auf das Treffen mit Putin in den Hintergrund zu rücken. Der Gipfel könnte für beide Seiten mehr Symbolik als Substanz bieten. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

