Zieht Putin Trump über den Tisch? Er hat nur eine Chance

Donald Trump setzt weiterhin auf Verhandlungen mit Wladimir Putin, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Doch der ehemalige US-Diplomat John E. Herbst mahnt: Ohne massiven Druck auf Russland wird es keinen dauerhaften Frieden geben. Im Interview erklärt Herbst, warum Putin kein Interesse an einem Waffenstillstand hat und welche Maßnahmen Trump ergreifen müsste, um den Kremlchef an den Verhandlungstisch zu zwingen.
++
Auch interessant: Sechs Kriege in sechs Monaten – das hat Trump wirklich erzielt ++ Trump: Hält Putin ihn nur hin? Donald Trump ist überzeugt, dass Verhandlungen mit Wladimir Putin zu einem großen Durchbruch führen könnten. Doch der ehemalige US-Diplomat John E. Herbst sieht das anders. „Putin hat eigentlich kein Interesse daran, den Krieg zu beenden“, erklärt Herbst im Interview mit dem „Tagesspiegel“. Nur massiver Druck kann ihn dazu zwingen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, müsse Putin verstehen, dass er weder weiteres ukrainisches Territorium erobern könne noch die russische Wirtschaft den Krieg unbeschadet übersteht. Foto: IMAGO/ZUMA Press Trump hatte zwischen Juni und August mit harten Maßnahmen gegen Russland begonnen. Seine Strategie umfasste Waffengeschäfte mit europäischen Staaten, die diese an die Ukraine weitergeben sollten. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Zudem plante er neue Sanktionen, darunter Zölle auf russische Wirtschaftsgüter und Beschränkungen für den Verkauf von russischem Öl. Ziel war es, die russische Wirtschaft ernsthaft zu schwächen und Putins Optionen zu begrenzen. Foto: IMAGO/SNA Doch nach einem Treffen zwischen Putins Sonderbeauftragtem Steve Witkoff und Trump in Alaska kam die Kehrtwende. Trump setzte seine eigenen Fristen nicht mehr durch und hoffte auf einen Durchbruch in den Verhandlungen. Foto: IMAGO/MediaPunch Herbst betont jedoch, dass Trump seinen Druck auf Putin unbedingt fortsetzen müsse. Ohne starke Sanktionen und Waffenlieferungen wird Putin glauben, den Westen einfach aussitzen zu können, warnt der Ex-Diplomat. Foto: IMAGO/SNA Ein weiteres Kernelement in den Verhandlungen sind Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Trump erwähnte erstmals eine Unterstützung, die Artikel 5 der Nato ähneln könnte. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Solche Garantien könnten Russland abschrecken, nach einem Waffenstillstand erneut anzugreifen. Genau solche Schutzmaßnahmen fordert Selenskyj seit Jahren, bislang ohne Erfolg. Foto: IMAGO/APAimages
Mehr News: