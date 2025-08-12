Trumps Friedenspläne: Alaska-Gipfel sorgt für Ärger

Donald Trump gerät wegen seiner Ukraine-Politik zunehmend unter Druck. Kritiker bemängeln, dass er sich mit leeren Sanktionsdrohungen gegenüber Putin unglaubwürdig macht. Der bevorstehende Alaska-Gipfel wird darüber entscheiden, ob Trumps Strategie ernsthafte Fortschritte im Ukraine-Konflikt bringt.

++ Auch interessant: Trump sagte Putin: „Ich werde Moskau in Grund und Boden bombardieren“ ++

Trump und Putin: Kritik und Erwartungen an Alaska-Gipfel

Senatorin Jeanne Shaheen von den Demokraten geht hart mit Donald Trumps Ukraine-Politik ins Gericht. Sie kritisiert, dass Trump seine Frist für Sanktionen gegen Putin hat verstreichen lassen, ohne zu handeln. „Trump erlaubt Putin, rote Linien zu überschreiten, ohne Konsequenzen“, erklärte Shaheen gegenüber der „Kyiv Post.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Sie fordert harte Sanktionen und mehr Unterstützung für die Ukraine. Nur so könne man Putin zur Zusammenarbeit zwingen und verhindern, dass der Krieg noch länger andauert. Ohne entschlossene Maßnahmen drohe laut Shaheen weiteres Leid in der Ukraine. Foto: IMAGO/ZUMA Press Der republikanische Senator Lindsey Graham dagegen stärkt Trump den Rücken. Er glaubt, dass Trump beim Alaska-Gipfel auf Augenhöhe mit Putin verhandeln wird. Graham erwähnte die Möglichkeit eines „Gebietstausches“ zwischen Russland und der Ukraine. Foto: IMAGO/UPI Photo Er zog dabei Parallelen zu historischen Territoriumskompromissen wie in Berlin und Korea. Dieser Vorschlag stößt jedoch auf starken Widerspruch aus Kiew, da die Ukraine keinerlei Abtretungen akzeptiert. Foto: imago/photothek Die Ukraine wird am Freitag zwar nicht direkt am geplanten Treffen zwischen Trump und Putin teilnehmen, doch genau das fordern Kritiker wie Bundeskanzler Friedrich Merz. Er plädierte dafür, Selenskyj in den Gipfel einzubinden. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Gleichzeitig kündigte Merz für Mittwoch (13. August) ein virtuelles Treffen mit Trump und Selenskyj an, bei dem über neue Strategien zur Schwächung Russlands beraten werden soll. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte, dabei solle es um „Druck auf Russland“ gehen. Foto: IMAGO/Sven Simon Auch Vizepräsident JD Vance deutete an, dass Washington an der Organisation eines späteren Dreiertreffens zwischen Trump, Putin und Selenskyj arbeite. Der Fokus liege darauf, den Zeitplan abzustimmen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Beim Alaska-Gipfel wird sich zeigen, ob Trump Putins ernsthafte Bereitschaft zu Verhandlungen testen kann – oder ob die Kritik von Shaheen und anderen berechtigt ist. Foto: IMAGO/Xinhua

Mehr News: