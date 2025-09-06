Trump sagte Putin: „Ich werde Moskau in Grund und Boden bombardieren“

Krasse Enthüllung über Donald Trump! Der TV-Sender CNN veröffentlichte nun Tonaufnahmen. Sollte er das wirklich gesagt haben, drohte er Russland und China mit einem Dritten Weltkrieg! Auf diesen Aufnahmen spricht Trump mit Wahlkampfspendern über seine Gespräche mit Wladimir Putin und Chinas Machthaber Xi Jinping. Die Aussagen stammen aus dem Wahlkampf 2024. Es geht dabei um extreme militärische Sanktionen.

So behauptet Trump, dass er Putin während seiner ersten Amtszeit gesagt habe: „Wenn du in die Ukraine einmarschierst, werde ich Moskau in Grund und Boden bombardieren. Ich sage dir, ich habe keine andere Wahl.‘“

+++ Lesenswert: Insider sieht Deutschland und NATO in brenzliger Situation: „Wären dann im 3. Weltkrieg“ +++

Trump versucht Putin und Xi Jingping einzuschüchtern

Trump hatte schon häufiger in den Raum gestellt, dass Putin niemals die Invasion der Ukraine 2022 begonnen hätte, wenn er zu dieser Zeit statt Joe Biden im Weißen Haus gesessen hätte. Er hätte die Eskalation des Krieges verhindert. Allerdings sagte er weiter, dass Putin antwortete: „Ich glaube dir nicht.“ Ob die angebliche Abschreckung mit angedrohten Vergeltungsmaßnahmen also erfolgreich gewesen wäre, sei dahingestellt.

Doch Trump ging noch weiter. Auch Chinas Präsident Xi Jingping will mit ähnlichen Worten eingeschüchtert und in die Schranken gewiesen haben. Auch dem Chinesen will er gesagt haben, dass er Peking bombardieren lässt, sollte China eine Invasion von Taiwan beginnen. Er habe dann keine andere Wahl. „Er hielt mich für verrückt, aber wir hatten nie ein Problem“, so der US-Politiker weiter in der Tonaufnahme.

Weitere Nachrichten für dich:

Gilt seine Drohung gegen China noch?

Brisant: Anders als im Fall von Putin müsste die Drohung von Trump gegen Xi Jingping weiter gelten, denn dort ist der Krieg noch nicht ausgebrochen. Laut Tonaufnahme erklärte Trump, dass es reiche, wenn solche Drohungen auch nur für 5-10 Prozent als glaubwürdig angesehen werden, um Kriege zu verhindern.