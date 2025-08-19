Trump tuschelt mit Macron! DAS wollte er vor allen anderen verheimlichen

Ein vertrauliches Gespräch flog auf! Kurz vor dem Treffen im Weißen Haus zwischen Donald Trump und den europäischen Staatschefs begab sich der US-Präsident zum französischen Gast Emmanuel Macron, um mit ihm unter vier Augen zu sprechen. Leider hat das nicht so ganz funktioniert.

Ein offenes Mikrofon hat das kurze Gespräch zwischen Trump und Macron aufgezeichnet. Spoiler: Es ging um Putin.

Deal für Trump

„Ich glaube, er will einen Deal machen. Ich glaube, er will einen Deal für mich machen“, beteuerte Trump dem französischen Regierungschef. „Verstehst du das? So verrückt das auch klingen mag.“

Laut New York Post könnte dieses Geheimnis darauf hindeuten, dass das Putin-Trump-Treffen in Alaska doch nicht erfolglos verlaufen ist und dass der Kremlchef nun bereit ist, einem Friedensweg entgegenzukommen.

Blinder Optimismus?

Auf seiner Plattform Truth Social zeigt sich Trump nach seinem Treffen mit Putin äußerst zufrieden. „Das war erneut ein sehr guter, früher Schritt für einen Krieg, der seit fast vier Jahren andauert“, schrieb der US-Präsident.

Angesichts der neuen Debatte um die Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine könnte der erreichte Fortschritt doch verloren gehen. Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa warnte in diesem Fall vor einer weiteren Konflikteskalation.