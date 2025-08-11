Trump will Obdachlose vertreiben – „Müssen sofort abziehen!“

Donald Trump hat in einer neuen Attacke auf die US-Hauptstadt Washington Obdachlose und Verbrecher ins Visier genommen. Der Präsident drohte auf Truth Social mit Vertreibungen und einer hart durchgreifenden Sicherheitsstrategie – und ignoriert dabei Statistiken, die eine vollkommen andere Realität zeigen. Kritiker werfen ihm politische Inszenierung vor.

Trump und die Obdachlosen in Washington

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt über angeblich steigende Verbrechen in der US-Hauptstadt Washington gewettert. Nun nimmt er die Obdachlosen ins Visier. Auf Truth Social schrieb Trump: „Die Obdachlosen müssen verschwinden, SOFORT.“ Er drohte, Menschen ohne festen Wohnsitz aus der Stadt zu vertreiben und Unterkünfte weit entfernt von der Hauptstadt bereitzustellen. Diese Kommentare folgten offenbar auf eine Fahrt zu einem seiner Golfclubs in Virginia, bei der er Zelte und Vermüllung an den Straßenrändern gesehen haben soll. Fotos aus der Karawane begleiten Trumps Aussagen.

Zusätzlich kündigte Trump eine Pressekonferenz an, in der es um mehr Sicherheit in der Stadt gehen soll. Ursprünglich hatte er angekündigt, Gewaltverbrechen in Washington, D.C. zu beenden und drohte mit dem Einsatz von Bundeskräften. Laut „Washington Post“ seien zuletzt rund 120 FBI-Agenten abgestellt worden, die zusammen mit der lokalen Polizei für mehr sicheren Nachtschichten sorgen sollen.

US-Präsident ignoriert Statistiken und Fakten

Trumps Behauptungen widersprechen den offiziellen Zahlen der Stadtverwaltung. Wie diese bestätigt, befinden sich Gewaltverbrechen in Washington auf dem niedrigsten Stand seit drei Jahrzehnten. Dennoch setzt Trump weiter auf eine vermeintliche „Sicherheitsmission“, in der er Themen wie Verbrechen und Sauberkeit miteinander vermischt.

Am Montag (4. August) postete Trump auf Truth Social einen weiteren Angriff: „Wir werden Verbrechen, Mord und Tod in der Stadt stoppen und gleichzeitig die Sauberkeit in Washington wiederherstellen.“ Experten und Stadtverantwortliche sehen darin jedoch eher eine politische Inszenierung als eine ernsthafte Strategie. Behörden befürchten, dass Trump die reale Lage verzerrt und seine Maßnahmen vor allem Einflussnahme auf lokaler Ebene bezwecken könnten.

