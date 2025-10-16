„Ich liebe Hitler“ – Ekelhafte Chats von Trump-Unterstützern aufgetaucht

Eine neue Recherche von „Politico“ hat tausende Chatnachrichten offengelegt, die von jungen Trump-Unterstützern aus der Republikanischen Partei verfasst wurden. Darin sind rassistische, antisemitische und gewaltverherrlichende Inhalte zu finden. Die Betroffenen sind angehende Führungskräfte und teilweise bereits in politischen Ämtern aktiv.

++ Auch interessant: Trump plötzlich Lachnummer in den USA: „Schlechtestes Bild aller Zeiten“ ++

Trump-Unterstützer schreiben eklige Chat-Nachrichten

Eine brisante Recherche von „Politico“ hat die düstere Kommunikation junger Führungskräfte der Republikanischen Partei offengelegt. Fast 3.000 Chatnachrichten von Jugendvertretern, darunter glühende Trump-Anhänger, zeigen ein erschreckendes Bild: Rassistische und antisemitische Inhalte gepaart mit gewaltverherrlichenden Aussagen gehören offenbar zum Ton der Republikaner-Unterstützer. Foto: IMAGO/MediaPunch Einige Mitglieder machten sogar Witze über Hitlers Gaskammern oder verharmlosten Vergewaltigung. Besonders beunruhigend: Viele der Beteiligten sind bereits in politischen Positionen aktiv, darunter auch Personen aus der Trump-Regierung. „Großartig, ich liebe Hitler“ und „Wenn dieser Chat auffliegt, sind wir geliefert“ sind nur einige der Nachrichten. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Ein Teilnehmer, Michael Bartels, arbeitet laut „Politico“ als Senior Advisor in der Trump-Regierung. Obwohl er selbst keine der Äußerungen verfasste, distanzierte er sich auch nicht davon. Kein einziges der genannten Mitglieder wollte sich öffentlich zu den Vorwürfen äußern Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber Die „Politico“-Recherche führte bisher zu einem zurückgezogenen Jobangebot und zu einer ersten Entlassung. Der Skandal zeigt, wie tief die Risse in der Republikanischen Jugend verlaufen – und wie groß der Kampf um die politische Ausrichtung der Partei ist. Foto: IMAGO/Depositphotos Einer der Hauptbeteiligten, Peter Giunta, sieht die Veröffentlichung der Chatprotokolle als „Rufmordkampagne“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Laut ihm hätten Mitglieder aus dem Umfeld des ehemaligen Trump-Außenministeriums die Protokolle vorsätzlich geleakt, um ihn zu diskreditieren. Giunta beklagt, er sei für seine offene Unterstützung für Trump seit 2016 angegriffen worden. Foto: IMAGO/MediaPunch Der Skandal ist auch auf den höheren Ebenen der Partei angekommen. Trump-Vize JD Vance wiegelte die Vorwürfe ab. „Kinder tun dumme Dinge, vor allem junge Jungs“, erklärte er und sprach von übertriebenem Alarmismus. Foto: IMAGO/UPI Photo Hingegen verurteilten andere Republikaner wie Elise Stefanik die Aussagen und forderten Konsequenzen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Mehr News: