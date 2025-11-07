Trump: Notfall im Oval Office! Mann bricht vor Kameras zusammen

Ein Treffen im Oval Office mit US-Präsident Donald Trump und Pharma-Vertretern wurde von einem medizinischen Notfall unterbrochen. Während der Pressekonferenz brach ein Mann plötzlich zusammen, was zur Unterbrechung des Livestreams führte.

Trump-Treffen wird von Notfall unterbrochen

US-Präsident Donald Trump veranstaltete am Donnerstag (6. November) im Oval Office eine Pressekonferenz mit Vertretern der Pharmafirmen Eli Lilly und Novo Nordisk. Hintergrund war ein Deal zur Preissenkung von Präparaten für Gewichtsverlust, darunter auch Abnehm-Spritzen. Während des Livestreams gab es jedoch einen medizinischen Notfall, der die Pressekonferenz unterbrach.

David Ricks, CEO von Eli Lilly, sprach gerade über die Vorteile des Deals, als ein Mann im Hintergrund plötzlich ohnmächtig wurde. „Alles okay?“, fragte Ricks, bevor er seine Rede abbrach. Die Anwesenden handelten schnell, Mediziner des Weißen Hauses eilten zu dem Mann, während Pressevertreter aus dem Raum geschickt und der Livestream unterbrochen wurden. Trump beobachtete das Geschehen von seinem Schreibtisch aus.

Präsident gibt Entwarnung nach Ohnmachts-Vorfall

Nachdem die medizinische Versorgung abgeschlossen war, kehrte die Presse ins Oval Office zurück, wo Trump die Situation kommentierte. „Sie haben gesehen, er fiel. Er wird ärztlich versorgt. Aber es geht ihm gut“, erklärte der Präsident. Auch die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, versicherte später, dass der Mann, ein Vertreter eines der Pharmaunternehmen, nach der Ohnmacht wieder wohlauf sei. „Die medizinische Abteilung des Weißen Hauses hat schnell reagiert“, fügte sie hinzu.

Die Identität des in Ohnmacht gefallenen Mannes blieb zunächst unbekannt, doch US-Medien wie „The Hill“ und „New York Post“ berichteten umfassend über den Vorfall. Ungeachtet der Unterbrechung steht der Deal zur Preissenkung von Gewichtsverlust-Produkten weiter im Fokus. Der Notfall war für Trump eine kurze Ablenkung in einer ansonsten routinemäßigen Pressekonferenz, die jedoch für viele Fragen und Aufmerksamkeit sorgte.