Mit ihm hat Trump wohl nicht mehr gerechnet! Barack Obama ist zurück

Er war einer der beliebtesten Präsidenten der Geschichte. Barack Obama war in seinen beiden Amtszeiten (2009–2017) in den USA und auf der ganzen Welt geschätzt. Nun ist er zurück auf der politischen Bühne und tut sein Möglichstes, die autokratisch anmutende Politik seines Nachfolgers Donald Trump zu verhindern.

Obama warnt vor Trump

Obama ist Mitglied der Demokratischen Partei und war der erste afroamerikanische Präsident des Landes. Vor seiner Präsidentschaft war er Senator von Illinois. Obama setzte sich für Gesundheitsreformen, Umweltschutz und internationale Zusammenarbeit ein. Auch aus diesem Grund erhielt er 2009 den Friedensnobelpreis. Neben seiner politischen Karriere ist er für seine Redekunst und mehrere Bücher bekannt. Foto: imago images/ZUMA Wire Seine Frau, Michelle Obama, engagierte sich während der Präsidentschaft ihres Mannes vor allem für gesunde Ernährung, Bildung und die Förderung junger Frauen. Sie ist auch bekannt für ihre Memoiren „Becoming“, in denen sie Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit gibt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS 2017 wurden die Obamas dann von den Trumps abgelöst. In Donald Trumps erster Amtszeit (2017–2021) hielt sich Obama mit Kritik an dessen Politik noch zurück. Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia Nach dem Ende von Joe Bidens Präsidentschaft, Biden war unter Obama Vizepräsident gewesen, unterstützten die Obamas schnell die Demokratin Kamala Harris in ihrem Wahlkampf 2024/25. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Nun hat Obama vor Trump und der Gefährdung, die von ihm für die Demokratie der USA ausgeht, gewarnt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Bei den kommenden Wahlen in den US-Bundesstaaten Virginia und New Jersey werden Spannungen erwartet. Obama sagte dazu in Newark: „New Jersey, es ist an der Zeit, Amerika in eine bessere Richtung zu lenken.“ Foto: IMAGO/NTB Obama wirbt für die demokratischen Kandidatinnen. Abigail Spanberger liegt in New Jersey auch deutlich vor ihrer Konkurrentin Winsome Earle-Sears. Foto: IMAGO/Anadolu Agency In Virginia scheint das Rennen um das Gouverneursamt knapper zu werden. Hier geht die Demokratin Mikie Sherrill gegen den Unternehmer Jack Ciattarelli in den Ring. Foto: IMAGO/NurPhoto





Mehr News gibt es hier: