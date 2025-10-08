  1. DerWesten.de
  3. Trump schickt Südstaat-Soldaten in Obamas Heimat

Trump schickt Südstaat-Soldaten in Obamas Heimat

Donald Trump zieht vor, was er zuvor angekündigt hat! Der US-Präsident schickt Soldaten aus dem Süden in die Demokraten-Hochburg Illinois.

Soldaten aus Republikaner-Hochburg
© IMAGO/Newscom World, IMAGO/ZUMA Press Wire

Ist die USA unter Trump ein faschistisches Land?

Es eskaliert weiter in den USA! Jetzt wurden ausgerechnet Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois gesichtet. Damit scheint Trump das umzusetzen, womit er schon länger gedroht hat – den Einsatz von Soldaten in Chicago. Eine brenzlige Situation!

Trump schickt Soldaten aus Republikaner-Hochburg in Obamas Heimatstaat

Soldaten aus Republikaner-Hochburg
Ausgerechnet Nationalgarde-Soldaten aus der republikanischen Hochburg Texas wurden jetzt offenbar in den von Demokraten dominierten US-Bundestaat Illinois geschickt – auf Befehl von Trump! Foto: IMAGO/Newscom World, IMAGO/ZUMA Press Wire
Heimat von Obama
Illinois ist der Heimatbundesstaat von Ex-Präsident Barack Obama. Mit der Entsendung ist eine weitere Eskalationsstufe erreicht worden. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Gouverneur wehrt sich
Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates, JB Pritzker, wehrt sich seit Wochen gegen einen Einsatz von Nationalgardisten. Ein Gerichtsverfahren dagegen läuft. Nun erklärte er, dass Soldaten aus Texas angekommen sein. Foto: IMAGO/NurPhoto
Nationalgardisten gesichtet
US-Medien berichteten übereinstimmend, dass die Soldaten in einer militärischen Einrichtung in Elwood gesichtet worden seien. Diese liegt knapp 90 Kilometer von der Innenstadt Chicagos entfernt, der drittgrößten Stadt der USA. Foto: IMAGO/NurPhoto
"Jederzeit bereit"
Texas‘ Gouverneur Greg Abbott postete auf X ein Foto der Soldaten der texanischen Nationalgarde und schrieb dazu: „Jederzeit bereit, Jetzt im Einsatz.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
ICE-Beamte sollen geschützt werden
Trump hat seit Wochen mit einem Einsatz von Soldaten in Chicago gedroht.  Am Wochenende ordnete US-Verteidigungsminister Pete Hegseth dann an, etwa 300 Nationalgardisten aus Illinois unter Bundeskontrolle zu stellen. Sie sollten demnach Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde ICE schützen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Trump nennt anderen Grund für Soldaten im Inland
Trump liefert derweil unterschiedliche Begründungen für den Einsatz der Soldaten im Inland. Er spricht immer wieder davon, Kriminalität bekämpfen zu wollen:  „Chicago ist eine großartige Stadt, in der es viel Kriminalität gibt, und wenn der Gouverneur seine Aufgabe nicht erfüllen kann, werden wir sie übernehmen.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Proteste gegen ICE
In der Millionenmetropole Chicago protestieren seit Wochen Menschen gegen Razzien von ICE. Kritiker werfen Trump vor, mit dem Einsatz der Nationalgarde eine Show zu veranstalten und politische Gegner einschüchtern zu wollen. Sie warnen auch vor einer Normalisierung von Soldateneinsätzen im Inland.  Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

