Trump schickt Südstaat-Soldaten in Obamas Heimat

Es eskaliert weiter in den USA! Jetzt wurden ausgerechnet Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois gesichtet. Damit scheint Trump das umzusetzen, womit er schon länger gedroht hat – den Einsatz von Soldaten in Chicago. Eine brenzlige Situation!

Ausgerechnet Nationalgarde-Soldaten aus der republikanischen Hochburg Texas wurden jetzt offenbar in den von Demokraten dominierten US-Bundestaat Illinois geschickt – auf Befehl von Trump! Foto: IMAGO/Newscom World, IMAGO/ZUMA Press Wire Illinois ist der Heimatbundesstaat von Ex-Präsident Barack Obama. Mit der Entsendung ist eine weitere Eskalationsstufe erreicht worden. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates, JB Pritzker, wehrt sich seit Wochen gegen einen Einsatz von Nationalgardisten. Ein Gerichtsverfahren dagegen läuft. Nun erklärte er, dass Soldaten aus Texas angekommen sein. Foto: IMAGO/NurPhoto US-Medien berichteten übereinstimmend, dass die Soldaten in einer militärischen Einrichtung in Elwood gesichtet worden seien. Diese liegt knapp 90 Kilometer von der Innenstadt Chicagos entfernt, der drittgrößten Stadt der USA. Foto: IMAGO/NurPhoto Texas‘ Gouverneur Greg Abbott postete auf X ein Foto der Soldaten der texanischen Nationalgarde und schrieb dazu: „Jederzeit bereit, Jetzt im Einsatz.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trump hat seit Wochen mit einem Einsatz von Soldaten in Chicago gedroht. Am Wochenende ordnete US-Verteidigungsminister Pete Hegseth dann an, etwa 300 Nationalgardisten aus Illinois unter Bundeskontrolle zu stellen. Sie sollten demnach Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde ICE schützen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trump liefert derweil unterschiedliche Begründungen für den Einsatz der Soldaten im Inland. Er spricht immer wieder davon, Kriminalität bekämpfen zu wollen: „Chicago ist eine großartige Stadt, in der es viel Kriminalität gibt, und wenn der Gouverneur seine Aufgabe nicht erfüllen kann, werden wir sie übernehmen.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire In der Millionenmetropole Chicago protestieren seit Wochen Menschen gegen Razzien von ICE. Kritiker werfen Trump vor, mit dem Einsatz der Nationalgarde eine Show zu veranstalten und politische Gegner einschüchtern zu wollen. Sie warnen auch vor einer Normalisierung von Soldateneinsätzen im Inland. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

