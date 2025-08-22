„Taco-Trump“: Demokrat beschimpft US-Präsident – doch damit nicht genug

Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien und mögliche Präsidentschaftskandidat der Demokraten, sorgt für Diskussionen mit seiner neuen Strategie. Anstatt Donald Trump nur zu kritisieren, kopiert er dessen direkten und provokanten Stil in sozialen Medien. Mit Memes, Großbuchstaben und historischen Angriffen will Newsom Aufmerksamkeit erzielen und die Demokraten fit machen, um gegen Trump und die Republikaner anzutreten. Seine Methode stößt auf Lob und heftige Kritik gleichermaßen. Wie er Trump parodiert, liest du in der Fotostrecke.
Trump-Gegner schlägt ihn mit eigenen Waffen Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien und potenzieller Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, sorgt mit seiner neuen Strategie für Aufsehen. Statt Donald Trump nur zu kritisieren, hat er begonnen, dessen provokanten Stil zu imitieren, wie es in einem Artikel der „Welt" heißt. Foto: IMAGO/Anadolu Agency So parodiert Newsom auf „X" Trumps Posts, beschimpft ihn als „Taco Trump" (eine Abkürzung für „Trump Always Chickens Out") und bedient sich dessen Vorliebe für Großbuchstaben und Memes. Diese Taktik mag kindisch wirken, erzielt aber enorme Aufmerksamkeit, sowohl positive als auch negative. Foto: IMAGO/UPI Photo Während Fox-News-Moderator Trace Gallagher sich irritiert zeigt, sehen Demokraten wie Jamal Simmons einen längst überfälligen Wendepunkt. „Die Demokraten haben es satt, die netten Kerle zu sein", sagte Simmons, einst Kommunikationsdirektor von Kamala Harris. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Er lobt Newsoms Bereitschaft, auf Trumps Niveau zu agieren, auch wenn dies hart kritisiert wird. Selbst Parteinahe wie Chris Cuomo halten seine Nachahmungen für kleinlich und weniger effektiv, um langfristig gegen Trump zu bestehen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire In Interviews verteidigt Newsom seinen Ansatz. Er lehnt den Vorwurf der Übertreibung ab und richtet den Fokus auf Trumps Provokationen. „Alle sind plötzlich beleidigt über meine Posts, aber niemand empört sich über den Präsidenten, der Menschen beleidigt und herabwürdigt", sagte er im Interview mit „MeidasTouch". Foto: IMAGO/NurPhoto Newsom betont, es gehe nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern um die Frage, warum Trumps öffentliche Aussagen über Jahre hinweg normalisiert wurden. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Seine Social-Media-Beiträge kombiniert er mit einem klaren Angriff auf Trump. Newsom glaubt, dass Trump 2026 bei den Kongresswahlen verlieren wird und dass republikanische Versuche, durch Neuziehung von Wahlkreisen politische Vorteile zu sichern, scheitern werden. Foto: IMAGO/MediaPunch Mit der Aufmerksamkeit auf Social Media und seinem neuen Ton will Newsom die Party der Demokraten für den Kampf gegen Trump rüsten. „Lassen Sie uns den Druck aufrechterhalten", fordert er, während er überzeugt ist, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Anpassung der Strategien liegt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
