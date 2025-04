US-Star trifft Trump zum privaten Dinner – und fällt aus allen Wolken

US-Präsident Donald Trump liebt das Rampenlicht. Bei jedem Auftritt wird er von dutzenden Kameras begleitet, vor denen er sich in Szene setzt. Doch wie verhält sich Trump, wenn keine Zuschauer dabei sind? Ein US-Komiker erzählt nun von einem privaten Dinner mit dem Präsidenten – und davon, wie er wirklich ist.

Trump trifft US-Star zum Dinner

Der Late-Night-Moderator Bill Maher schwimmt gerne mal gegen den Strom, vertritt aber häufig auch liberale Positionen. 2012 spendete er sogar eine Million Dollar für den Wahlkampf des damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Umso überraschender war seine Erzählung in seiner HBO-Sendung „Real Time“: Maher war kürzlich privat bei Donald Trump zu Gast.

Das zweieinhalbstündige Abendessen wurde von einem gemeinsamen Freund arrangiert. Maher zeigte sich vor allem überrascht von der Seite Trumps, die der Öffentlichkeit meist verborgen bleibt. Der US-Präsident gab sich humorvoll, gesprächsbereit – und sogar selbstironisch. „Ich hatte ihn noch nie in der Öffentlichkeit lachen sehen, aber er tat es. Auch über sich selbst“, sagte Maher.

Zwei Persönlichkeiten des US-Präsidenten

Auch inhaltlich war das Gespräch überraschend offen. Maher lobte einzelne Positionen Trumps, etwa in der Grenzpolitik. Gleichzeitig kritisierte er dessen Haltung zum Iran und die Pläne für den Gaza-Streifen. Der sonst so meinungsstarke Präsident hörte zu, sogar ohne zu widersprechen. „Ich habe für Clinton und Obama gestimmt, aber mit keinem so offen sprechen können wie mit Trump“, so Maher.

Dennoch betont der HBO-Moderator, dass das Treffen mit Trump kein politischer Sinneswandel gewesen sei. „Ich werde weiterhin kritisch sein“, versprach er. „Ich bin nicht auf MAGA umgestiegen.“ Gleichzeitig wundert er sich über die Unterschiede zwischen öffentlichem Image und persönlichem Eindruck: „Da wohnt kein Irrer im Weißen Haus. Da wohnt ein Mensch, der oft einen Irren im Fernsehen spielt.“