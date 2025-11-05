Nicht nur New York! Trump muss mehrere Rückschläge verkraften

Neben dem triumphalen Wahlsieg in New York dürfen sich die Demokraten auch über Erfolge in mehreren Bundesstaaten freuen. Bei den Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia setzten sich gleich zwei Kandidatinnen der Partei durch – und das mit deutlichen Abständen zu ihren republikanischen Gegnern. Trump muss also mehrere Rückschläge an einem Tag verkraften. Das berichtet ntv.

In New Jersey gewann die 53-jährige Mikie Sherrill klar gegen den Republikaner Jack Ciattarelli. Laut Wahlleitung kam Sherrill auf 56,2 Prozent der Stimmen, während Ciattarelli nur 43,2 Prozent erreichte. In Virginia holte die 46-jährige Abigail Spanberger ebenfalls einen überzeugenden Sieg – und schreibt damit Geschichte.

Demokraten hängen Trump ab

Spanberger wird die erste Frau im Gouverneursamt des Bundesstaates. Ihre Konkurrentin, die Republikanerin Winsome Earle-Sears, blieb mit 42,3 Prozent deutlich zurück. Die beiden Wahlsiege gelten als wichtiges Signal für die Demokraten – und als herber Rückschlag für Donald Trump und seine Partei.

Weitere Nachrichten:

Die unterlegenen republikanischen Kandidaten hatten sich im Wahlkampf eng an Trump orientiert. Doch dieser versuchte, das Ergebnis auf Social Media zu erklären. „‚Trump stand nicht auf dem Wahlzettel und der Shutdown waren die Hauptgründe, warum die Republikaner die Wahl heute Abend verloren haben‘, sagen die Wahlanalysten“, schrieb der Präsident auf Truth Social.

Auch in anderen Teilen der USA konnten die Demokraten punkten. In Virginia übernehmen sie künftig das Justizministerium und kontrollieren beide Parlamentskammern. In Pennsylvania gewannen sie alle drei offenen Richterposten am obersten Gericht. Selbst in Maine scheiterte ein von Trump unterstützter Vorschlag zur Ausweispflicht bei Wahlen

Obama meldet sich zu Wort

Für die Demokraten kommt dieser Erfolg zur rechten Zeit. Ein Jahr vor den wichtigen Kongresswahlen sehen sie sich im Aufwind. Trump dagegen steht unter Druck – seine Strategie, die Partei fest auf seine Linie einzuschwören, zeigt erste Risse.

Der frühere US-Präsident Barack Obama meldete sich ebenfalls zu Wort und gratulierte allen erfolgreichen Demokratinnen und Demokraten. „Das ist eine Erinnerung daran, dass wenn wir uns um starke, nach vorne schauende Führungspersönlichkeiten sammeln, denen bedeutsame Themen wichtig sind, dann können wir gewinnen“, schrieb Obama auf X. „Wir haben immer noch viel Arbeit vor uns, aber die Zukunft sieht ein kleines bisschen heller aus.“