Das sagt ein Experte über den Bundeswehr-Einsatz in der Ukraine – „Gefahr ist groß“

Bis zu 150.000 NATO-Soldaten in der Ukraine: So viel Militärkontingent aus dem Westen bräuchte laut der Stiftung Wissenschaft und Politik der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, um Putin in Schach zu halten. Wenn ein NATO-Beitritt der Ukraine nicht infrage kommt, bleibt die Stationierung des europäischen NATO-Personals in der Ukraine – darunter auch Bundeswehrsoldaten – als eine der wenigen Sicherheitsgarantien, mit denen Selenskyj rechnen kann.

Auf die Unterstützung der USA sollte sich Europa jedoch nicht verlassen. Laut der Associated Press hat der Präsident Donald Trump die Möglichkeit, US-Truppen in die Ukraine zu schicken, endgültig abgeschlagen.

+++ Auch spannend: Trump stutzt Merz zurecht: Er braucht nur einen Satz +++

Ohne Trumps Hilfe ist die Ukraine nicht zu retten

Dr. Volker Weichsel ist Experte der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) und Redakteur der Zeitschrift „Osteuropa“. Unsere Redaktion hat sich bei ihm erkundigt, ob Europa diese Truppenanzahl ohne Hilfe der USA bereitstellen könnte. Seine Antwort ist eindeutig!

Ohne die Unterstützung der USA könnte der Westen keine Sicherheit für die Ukraine garantieren: „Den europäischen NATO-Staaten fehlen ohne die USA sowohl entsprechende Truppenkontingente als auch die Fähigkeiten, etwa bei der Luftverteidigung oder der Aufklärung“, so der DGO-Experte.

Doch es scheitert nicht nur an Trumps fehlendem politischen Willen. Laut Dr. Weichsel haben die europäischen NATO-Staaten vor allem ihre eigene Sicherheit im Sinn: „Die Priorität liegt eindeutig bei der Landes- und Bündnisverteidigung auf eigenem Territorium, nicht in der Ukraine.“ Als Beispiel nennt der Experte Polen, das die Ukraine aus Eigeninteresse unterstütze.

Sicherheit braucht Balance

Um Putins Aggression im Zaum zu halten, müssen die Abschreckungsmaßnahmen des Westens die goldene Mitte treffen. Sollten die europäischen Staaten ein zu geringes NATO-Kontingent entsenden, könnte Putin nach Einschätzung des DGO-Experten einen neuen Krieg riskieren: „Die Gefahr ist groß, dass Russland den abzusichernden Waffenstillstand bricht und dann die Soldaten des Kontingents entweder evakuiert werden müssten – ein totaler Glaubwürdigkeitsverlust – oder die europäischen NATO-Staaten sich auf einen von Russland begonnenen Krieg einlassen.“

Auf Druck durch den Einsatz von Atomwaffen sollte man ebenfalls nicht setzen: „Auch eine nukleare Abschreckungsgarantie für Angriffe auf europäische Soldaten in der Ukraine ist keine Lösung des Dilemmas, denn diese wird Washington nicht geben“, so Weichsel.

Europa muss Trump an Bord holen

Laut dem Osteuropa-Insider geht es den europäischen Staaten in erster Linie darum, Trump zu überzeugen, dass man auf Europa setzen kann: „Ziel der gegenwärtigen Abstimmungsbemühungen zwischen den europäischen Staaten – und des öffentlichen Redens darüber – ist daher primär: den USA die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung zu demonstrieren.“

Das könnte dich auch interessieren:

Nur mit einer kollektiven militärischen Unterstützung aus Europa und den USA könne die Ukraine geschützt werden: „Eine tatsächliche Verbesserung des Schutzes der Ukraine gegen die laufende Aggression (…) kann daher realistischerweise nur durch einen massiven Ausbau der militärischen Unterstützung der Ukraine geschehen.“, so der Experte.









