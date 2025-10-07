  1. DerWesten.de
Droht den USA der Bürgerkrieg? DAS ist Trumps Befehl

von Yury Malakhov

Donald Trump will im eigenen Land Ordnung schaffen – auch mit Gewalt. Ein juristischer Präzedenzfall bahnt sich an.

Trump schickt die US-Nationalgarde gegen den
Ist die USA unter Trump ein faschistisches Land?

US-Präsident Donald Trump zieht in den Krieg gegen den „inneren Feind“ – wortwörtlich. Der Republikaner will die Nationalgarde – die Eliteeinheit der US-Armee – in demokratisch regierten Städten einsetzen. Angeblich kriegen die Demokraten es selbst nicht hin, Kriminalität und Proteste gegen die Abschiebebehörde ICE einzudämmen. Kritiker sehen darin eine bloße Machtdemonstration. Mehr Details in der Galerie.

Trump lässt die Nationalgarde auf eigene Bürger los

"Invasion von innen"
US-Präsident Trump warnte US-Militärs vor einer „Invasion von innen“ und rief zu einem Kampf gegen den „Feind im Inneren“ auf. Die Nationalgarde soll in Chicago und Portland für Sicherheit sorgen – angeblich sind die demokratischen Behörden unfähig, ihre Städte zu schützen. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire; IMAGO / ZUMA Press Wire
Trump unter Machtmissbrauchsverdacht
Über den Einsatz der Nationalgarde entscheiden normalerweise die Bundesstaaten selbst – nur in Ausnahmefällen kann der Präsident eingreifen. Doch Trump hat bereits Einheiten nach Oregon und Illinois entsandt – ohne Zustimmung der dortigen Gouverneure. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Trump will die volle Macht
US-Präsident erwägt außerdem die Anwendung des Insurrection Act, der ihm volle Kontrolle über das Militär ermöglicht. „Wenn ich es machen muss, dann mache ich es“, sagte Trump laut „Associated Press“. Foto: IMAGO/ABACAPRESS
Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch vor
Demokratische Gouverneure wie Gavin Newsom aus Kalifornien und JB Pritzker aus Illinois sehen in Trumps Handlungen die Untergrabung der Gewaltenteilung und den Missbrauch der Nationalgarde für politische Zwecke. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Experte: Trump betreibt Symbolpolitik
Laut William Banks, einem Professor für Verfassungsrecht, dürfen Soldaten keine Polizeiaufgaben übernehmen. „Es ist mehr Symbolik als echte Hilfe“, erklärte er gegenüber „Associated Press“. Foto: imago/MediaPunch
Informationen über den Portland-Einsatz geleakt
Laut „Minnesota Star Tribune“ wurde ein Mitarbeiter des Trump-Beraters Stephen Miller bei einem Chat mit der Signal-App beobachtet, in dem es um eine Verlegung einer Eliteeinheit der Armee in die Stadt Portland ging. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

