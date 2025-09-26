Trump-Minister greift zu ungewöhnlicher Militär-Maßnahme: „Sehr besorgt“

Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth hat alle hochrangigen Offiziere zu einem ungewöhnlichen Treffen in Virginia beordert. Beobachter reagierten mit Besorgnis. Laut der Washington Post sollen rund 800 Offiziere vom Brigadegeneral aufwärts teilnehmen, ein Maßstab, den es bisher nicht gab.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Russland-Ticker: Verteidigungsminister fordert „Wall“ gegen Putin ++ Flugzeuge abgefangen +++

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte lediglich, dass Hegseth „Anfang nächster Woche vor seinen hochrangigen Militärs sprechen werde“. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Schon die Einladung zu Wochenbeginn sorgte für Aufmerksamkeit, da parallel eine mögliche Haushaltssperre und Entlassungen staatlicher Mitarbeiter diskutiert wurden.

Trump spielt Treffen herunter

Die genauen Hintergründe des Treffens bleiben unklar. Beobachter konnten sich nicht an eine ähnliche Maßnahme erinnern. Ein Insider erklärte der Washington Post: „Die Truppe ist sehr besorgt.“ Diese Einschätzung verstärkte die öffentliche Aufmerksamkeit zusätzlich.

Weitere Nachrichten:

US-Präsident Trump und sein Vize JD Vance bemühten sich, die Situation herunterzuspielen. Vance sagte: „Es ist nicht besonders ungewöhnlich, dass Generäle, die dem Kriegsminister und dann dem Präsidenten der Vereinigten Staaten unterstehen, kommen, um mit dem Kriegsminister zu sprechen. Das ist eigentlich überhaupt nicht ungewöhnlich, und ich finde es seltsam, dass Sie daraus eine so große Geschichte gemacht haben.“ Trump ergänzte, die Generäle würden „Ausrüstungsstandorte besichtigen“ und „über die neuesten Waffen sprechen“.

Experten warnen vor Untergrabung

Die ungewöhnliche Dimension des Treffens überrascht dennoch viele Beobachter. Normalerweise finden solche Gespräche digital statt. Selbst im Ausland stationierte Offiziere müssen nun persönlich erscheinen. Kritiker warnen vor Risiken für die Einsatzfähigkeit der Truppen. Die Washington Post zitierte dazu: „Es untergräbt die Befehlskette, wenn irgendetwas vorfällt.“