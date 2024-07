Trump: Video aufgetaucht – er enthüllt: SIE tritt statt Biden gegen mich an

Nach dem Desaster beim TV-Duell wankt die erneute Kandidatur von Joe Biden. In den USA zweifeln immer mehr Menschen daran, dass der 81-Jährige noch die mentale und körperliche Fitness für das höchste Amt im Staat mitbringt. Für Donald Trump scheint die Sache schon gelaufen.

Nun tauchte ein Video auf, das den Herausforderer und Ex-Präsidenten in einem Golfwagen zeigt. Übel rechnet er darin mit Biden ab und prophezeit, mit wem er es nun im Wahlkampf zu tun bekommen wird.

Hemmungslos lästert Trump über Biden: „Kaputter Misthaufen“

Im Netz verbreitet sich der Clip, der scheinbar heimlich mit einer Handykamera aufzeichnet wurde. Möglicherweise aber steckt hinter der Veröffentlichung des mutmaßlich privaten Gesprächs von Trump aber auch Kalkül.

Trump sitzt in dem Video lässig in einem Golfwagen und erklärt in Bezug auf das TV-Duell, er habe „diesen alten, kaputten Misthaufen weggetreten“. Damit meint er den amtierenden US-Präsidenten Biden. „Er gibt das Rennen auf“, prophezeit er dann.

Vor US-Wahl: „Ich habe ihn aus dem Rennen geholt“

Kurz darauf spricht er darüber, wer stattdessen gegen ihn bei der US-Wahl 2024 antritt. Während in US-Medien immer noch spekuliert wird, dass die ehemalige First Lady Michelle Obama einspringen könnte, geht Trump von der bisherigen Vizepräsidentin als Gegner aus.

„Ich habe ihn aus dem Rennen geholt, und das bedeutet, wir haben Kamala. Ich glaube, sie wird besser sein. Sie ist so schlimm. Sie ist so erbärmlich. Sie ist einfach so verdammt schlimm.“ Donald Trump

Michelle Obama hätte bessere Chancen als Kamala Harris

Fast scheint es so, als würde es Trump bedauern, wenn er gegen die 59-jährige Kamala Harris antreten müsste.

Doch für die Demokraten könnte eine Kandidatur von Harris nicht der gewünschte Befreiungsschlag sein. Laut einer Umfrage von Ipsos, in Auftrag der Agentur Reuters, würde aktuell nur Michelle Obama in der Lage sein, Trump zu schlagen (50 zu 39 Prozent). Harris dagegen würde 42 zu 43 Prozent verlieren. Auch in einer CNN-Umfrage führte jüngst Trump mit 47 Prozent gegen Harris mit 45 Prozent.