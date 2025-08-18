Von Berlin nach Washington: Das hat Merz mit Trump zu besprechen

Merz begleitet Selenskiy in die USA. Und noch viele weitere Politiker. Diese Fragen müssen sie mit Trump noch klären.
Vergangenen Freitag (15. August) fand der Ukraine-Gipfel zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin statt. Heute ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dran, einen Besuch im Weißen Haus zu machen. Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere Regierungschefs begleiten ihn heute auf seiner Friedensmission.
Denn: Ohne den Einbezug europäischer Partner kann der Krieg in der Ukraine nicht beendet werden. In dieser Fotostrecke haben wir für dich die Positionen aufgelistet, für die sich Europa heute einsetzt, sowie die offenen Fragen, deren Lösung über Krieg und Frieden entscheidet.