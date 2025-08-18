Von Berlin nach Washington: Das hat Merz mit Trump zu besprechen

Vergangenen Freitag (15. August) fand der Ukraine-Gipfel zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin statt. Heute ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dran, einen Besuch im Weißen Haus zu machen. Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere Regierungschefs begleiten ihn heute auf seiner Friedensmission.

Denn: Ohne den Einbezug europäischer Partner kann der Krieg in der Ukraine nicht beendet werden. In dieser Fotostrecke haben wir für dich die Positionen aufgelistet, für die sich Europa heute einsetzt, sowie die offenen Fragen, deren Lösung über Krieg und Frieden entscheidet.

Das steht heute auf der Agenda beim Treffen von Merz, Selenskiy und Trump:

Neben dem Bundeskanzler und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nehmen die Regierungschefs aus Frankreich, Italien, Finnland und Großbritannien am Gespräch mit Trump teil. Auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist heute in Washington anzutreffen. Selenskiy ist es wichtig, die Europäer dabei zu haben, um auf Trump einzuwirken. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Friedensbedingungen der Ukraine bleiben dieselben: feste Sicherheitsgarantien, eine starke Armee und mehr Druck auf Putin, um den Krieg zu beenden. Letzteres kann sich jedoch als schwierig erweisen, da Trump bei seinem Treffen mit Putin die Forderung nach einer Waffenruhe zurückgezogen hat. Foto: IMAGO/UPI Photo In den nächsten Tagen sollen sich Trump, Selenskiy und die europäischen Partner darauf einigen, welche Art von Unterstützung die Ukraine bekommen soll. Trump hat finanzielle Hilfe im Blick, während Großbritannien und Frankreich den Einsatz europäischer Friedenstruppen in Betracht ziehen. Merz, der CDU-Chef, ist hinsichtlich dieser Frage derzeit noch unentschieden. Foto: IMAGO/NurPhoto Um Putin zu einem Friedensabkommen zu zwingen, wird oft die Idee erwogen, eingefrorene Vermögenswerte der russischen Zentralbank – rund 210 Milliarden Euro – der Ukraine zukommen zu lassen. Dieser Schritt könnte jedoch Investoren aus Saudi-Arabien oder China abschrecken. Foto: IMAGO/Political-Moments Als Friedensbedingung hat Putin erneut einen Gebietstausch vorgeschlagen. Merz zufolge können territoriale Fragen nur mit dem Einverständnis der Ukraine entschieden werden. Er schließt territoriale Zugeständnisse nicht aus, solange ein Friedensabkommen erreicht wird. Foto: IMAGO/APAimages

