Trump schickt Brief an Selenskyj: „Jetzt ist der Moment“

Der 24. August ist in der Ukraine Nationalfeiertag. Vor 34 Jahren wurde die Ukraine zu einem unabhängigen Staat – und muss heute trotzdem ihre Autonomie gegen Putin bewahren. Darum ist der Unabhängigkeitstag für die Ukraine mehr als ein Feiertag. US-Präsident Donald Trump und die europäischen Staatschefs verstehen das sehr wohl und haben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ihren Beistand und ihre Unterstützung gesendet. Glückwünsche kamen auch von dort, wo man sie am wenigsten erwartete. In dieser Galerie haben wir für dich ihre Gratulationen zusammengefasst.

Diese Staatschefs haben Selenskyj zum Feiertag gratuliert:

Donald Trump gratulierte Selenskyj zum Unabhängigkeitstag per Brief. Er betonte den Glauben der USA an die Zukunft der Ukraine und den Beistand bei Friedensverhandlungen. Laut „Merkur“ schrieb Trump: „Jetzt ist der Moment, das sinnlose Töten zu beenden. Die USA unterstützen eine Verhandlungslösung, die zu einem dauerhaften und bleibenden Frieden führt, der das Blutvergießen beendet und die Souveränität und Würde der Ukraine sichert.“ Seinen Brief beendete er mit den Worten: „Gott schütze die Ukraine“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Der CDU-Chef Friedrich Merz gratulierte Selenskyj in mehreren Sprachen auf X: »Zum Unabhängigkeitstag stehen wir fest an Ihrer Seite – heute und in Zukunft«. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Der französische Regierungschef Emmanuel Macron meldete sich am ukrainischen Unabhängigkeitstag ebenfalls auf X. Er unterstrich den Mut der Ukrainer und sicherte die unerschütterliche Unterstützung Frankreichs zu. Foto: IMAGO/PanoramiC In seinem Brief an Selenskyj betonte der polnische Präsident Karol Nawrocki den unzerbrechlichen Willen der Ukrainer und machte darauf aufmerksam, dass die Ukraine nicht nur für ihre eigene Sicherheit, sondern auch für die europäischen Werte kämpft. Foto: IMAGO/SOPA Images Der britische König Charles III. schrieb einen „inspirierenden“ Brief an Selenskyj: Er bewundere den unerschütterlichen Mut und Geist des ukrainischen Volkes. Foto: IMAGO/i Images Der chinesische Präsident Xi Jinping – ungeachtet seiner Nähe zu Putin – schickte Selenskyj auch seine Glückwünsche zum Unabhängigkeitstag und betonte die Fortschritte in der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Foto: IMAGO/Xinhua

