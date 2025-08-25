Trump schickt Brief an Selenskyj: „Jetzt ist der Moment“

Die Ukraine feiert ihren Unabhängigkeitstag – mitten im Krieg gegen Putin. Diese Staatschefs haben Selenskiy gratuliert.
Der 24. August ist in der Ukraine Nationalfeiertag. Vor 34 Jahren wurde die Ukraine zu einem unabhängigen Staat – und muss heute trotzdem ihre Autonomie gegen Putin bewahren. Darum ist der Unabhängigkeitstag für die Ukraine mehr als ein Feiertag. US-Präsident Donald Trump und die europäischen Staatschefs verstehen das sehr wohl und haben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ihren Beistand und ihre Unterstützung gesendet. Glückwünsche kamen auch von dort, wo man sie am wenigsten erwartete. In dieser Galerie haben wir für dich ihre Gratulationen zusammengefasst.