Trump-Ehepaar sorgt für Halloween-Ärger – „Schade“

Melania Trump hat die Tradition der Halloween-Dekoration im Weißen Haus fortgesetzt, doch die schöne Herbstkulisse trifft auf heftigen Gegenwind. Hintergrund ist der anhaltende Regierungs-Shutdown, der Millionen Amerikaner in soziale Not bringt. Trump und seine Regierung stehen wegen fehlender Haushaltslösung und wachsendem Frust stark unter Druck.

Trump-Ehepaar bekommt Gegenwind zu Halloween

Melania Trump setzte auch in diesem Jahr die Tradition der Halloween-Dekoration im Weißen Haus fort, die bis ins Jahr 1958 zurückreicht. Damals dekorierte Mamie Eisenhower erstmals den Präsidentensitz mit Kürbissen, Maiskolben und Skeletten. Foto: IMAGO/MediaPunch Auf X teilte das Büro der First Lady Bilder der dekorierten Eingangstreppe. Vor dem Weißen Haus sind zahlreiche Kürbisse zu sehen, die weißen Säulen wurden mit Herbstlaub geschmückt. Während die Dekoration überwiegend positiv aufgenommen wurde, gibt es auch kritische Stimmen. Foto: IMAGO/MediaPunch Viele kritisieren die Deko aber im Zusammenhang mit dem anhaltenden Regierungs-Shutdown. Der seit über 30 Tage dauernde Stillstand wurde durch die fehlende Einigung zwischen Republikanern und Demokraten über den Staatshaushalt ausgelöst. „Schade, dass bald Millionen nichts mehr zu essen haben“, schreibt zum Beispiel jemand. Foto: IMAGO/NurPhoto Der seit über 30 Tage dauernde Stillstand wurde durch die fehlende Einigung zwischen Republikanern und Demokraten über den Staatshaushalt ausgelöst. Foto: IMAGO/UPI Photo Ein Streitpunkt ist die von Trump geplante Einschränkung der staatlichen Krankenversicherung Medicaid. Besonders betroffen vom Stillstand ist das SNAP-Programm, das Essensmarken an Millionen Amerikaner verteilt. Ab dem 1. November erhalten rund 41 Millionen Bürger keine Unterstützung mehr. Foto: imago images / ZUMA Press Der Frust in der Bevölkerung wächst. Viele sehen es als unpassend, Lebensmittel vor dem Weißen Haus auszustellen, während Teile der Bevölkerung von Hunger bedroht sind. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Parallel dazu liefern sich Republikaner und Demokraten einen harten politischen Schlagabtausch. Trump und sein Team sorgen mit Online-Memes und bearbeiteten Bildern über demokratische Gegner für zusätzliche Spannungen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Ein Ende des Shutdowns ist nicht absehbar. Der republikanische Mehrheitsführer John Thune erklärte gegenüber CNBC, dass eine bevorstehende Wahl im Senat möglicherweise eine Lösung bringen könnte. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

