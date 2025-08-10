Trumps irre Handelspolitik treibt Goldpreise in die Höhe

Wer sich wegen Trumps unberechenbarer Wirtschafts- und Zollpolitik Sorgen um seine Geldanlagen macht, kann aufatmen. Zumindest, wenn er den ein oder anderen Goldzahn oder Nugget sein Eigen nennt.

Der Goldpreis ist in New York zuletzt deutlich gestiegen. Grund dafür sind mögliche neue US-Zölle auf Goldimporte. Besonders Termingeschäfte zeigten einen starken Anstieg. Der Kurs erreichte zeitweise über 3.530 Dollar – ein Höchstwert seit Monaten. In London blieb der Goldpreis hingegen relativ stabil.

Zölle treiben den Goldpreis

Termingeschäfte mit Gold zeigen, wie Anleger die künftige Entwicklung einschätzen. Ein Bericht der „Financial Times“ löste den Preissprung aus. Die USA planen laut dem Artikel Zölle auf Goldbarren. Betroffen wären Ein-Kilo- und 100-Unzen-Barren – vor allem aus der Schweiz.

Schweizer Exporteure reagieren beunruhigt. Christoph Wild erklärt in einem Bericht: „Wir sind besonders besorgt über die Auswirkungen der Zölle auf die Goldindustrie und den physischen Goldhandel mit den USA, einem langjährigen und historischen Partner der Schweiz.“

USA unter Zoll-Druck

Die Zölle widersprechen bisherigen Erwartungen der Branche. Bisher galten umgeschmolzene Schweizer Edelmetalle als zollfrei. Nun drohen Abgaben von 39 Prozent auf bestimmte Goldimporte. Das betrifft vor allem Barren, die Schweizer Raffinerien für den US-Markt aufbereiten.

Gold im Wert von 61,5 Milliarden Dollar gelangte laut „Financial Times“ im letzten Jahr aus der Schweiz in die USA. Bei einem Zollsatz von 39 Prozent ergäbe dies satte Abgaben in Höhe von rund 24 Milliarden Dollar. Trump könnte so den Goldhandel massiv beeinflussen.

Gold ist und bleibt ein politisches Thema. Besonders unter Trump geraten internationale Handelsbeziehungen unter Druck – mit spürbaren Folgen für Märkte. Wer Gold besitzt oder handelt, muss politische Entwicklungen künftig stärker beachten. Denn Gold ist mehr als nur ein Edelmetall – es ist auch ein Symbol für Stabilität.

