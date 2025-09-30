Aufsehen auf Mallorca: Trump-Kriegsschiff steuert Ferieninsel an

Die USS Gerald R. Ford zählt zu den größten Kriegsschiffen der USA und ist eines der Prestigeobjekte von Trumps Militär. Mallorca erwartet ihren Besuch und verspricht sich wirtschaftliche Vorteile. Die Insel sieht darin eine Chance, zusätzliche Einnahmen zu erzielen, während gleichzeitig internationale Aufmerksamkeit entsteht. Darüber hat t-online berichtet.

Das Schiff gilt als modernster Flugzeugträger des US-Militärs. Es misst 337 Meter Länge und kostete etwa 17,5 Milliarden Dollar. Laut „Ultima Hora“ liegt es vom 3. bis 8. Oktober in der Bucht von Palma. Damit wird ein militärisches Symbol direkt im beliebten Urlaubsgebiet sichtbar.

US-Prestigeschiff ankert im Hafen von Palma

Die spanischen Behörden wurden über den Stopp informiert, laut „Ultima Hora“ aus Sicherheitsgründen. Rund 4.500 Marinesoldaten sind an Bord stationiert. Bereits viele Busse sind bestellt, um die Soldaten vom Hafen in Palma abzuholen. So bereitet sich die Insel intensiv auf den Besuch vor.

Der Aufenthalt könnte Mallorca wirtschaftlich spürbar stärken. Schätzungen zufolge geben die Trumps Soldaten während der Tage rund 10 Millionen Euro aus. Dieses Geld fließt in Restaurants, Geschäfte und Unterkünfte. Für die Insel ist das eine Gelegenheit, kurzfristig Einnahmen zu steigern und internationale Präsenz zu gewinnen. Insgesamt sind rund 4.500 Marinesoldaten an Bord.

Trump rückt seine Flotte in den Vordergrund

Die USS Gerald R. Ford trägt den Namen des 38. US-Präsidenten. Das nukleargetriebene Schiff kann bis zu 90 Flugzeuge aufnehmen. Offizielle Berichte erwähnen, dass es zuletzt vor Oslo lag. Diese Präsenz zeigt die enge Verbindung zwischen US-Militärstrategien und internationaler Politik, die auch Trump mehrfach betonte.

Trumps Rhetorik rückte oft die Stärke der US-Flotte in den Vordergrund. Er lobte Flugzeugträger als Symbole amerikanischer Macht. Dass die USS Gerald R. Ford nun Mallorca anläuft, spiegelt auch seine Sichtweise wider.