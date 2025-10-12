Eigene Wähler fühlen sich von Trump hintergangen – „Verrat“

Die MAGA-Aktivistin Laura Loomer sorgt mit scharfer Kritik gegen einen geplanten Trainingsstützpunkt für katarische Militärpiloten in Idaho für Aufsehen. Sie wirft Donald Trump eine Abkehr von seiner „America First“-Politik vor und spricht von einer möglichen „Islamisierung“ der USA.
Ihre radikalen Forderungen an republikanische Kandidaten zeigen die wachsenden Spannungen innerhalb der Trump-Bewegung.
Die MAGA-Aktivistin Laura Loomer hat sich kritisch über einen geplanten Trainingsstützpunkt für katarische Militärpiloten in Idaho geäußert. Auf der Plattform X warf sie der US-Armee und der Regierung von Donald Trump „Verrat" vor. Foto: IMAGO/MediaPunch Loomer nannte die Entscheidung, Katars Piloten auf US-Boden ausbilden zu lassen, eine „Abscheulichkeit" und sprach von einer „Islamisierung" der Vereinigten Staaten. Sie forderte die Bürger von Idaho auf, sich gegen dieses Projekt zu wehren. Foto: imago images/ZUMA Wire Loomer, die früher als enge Vertraute von Trump galt, hat inzwischen an Einfluss auf den Präsidenten verloren. Dennoch bleibt sie eine scharfe Stimme innerhalb der MAGA-Bewegung. Foto: IMAGO/Newscom World Sie ist aber nicht die Einzige, die Trumps Kurs kritisch sieht. Laut einem Bericht von „Newsweek" sehen viele seiner Unterstützer solche internationalen Kooperationen als Abkehr von seiner „America First"-Politik. Foto: IMAGO/NurPhoto In ihrer Kritik ging Loomer noch weiter und stellte Forderungen an republikanische Kandidaten, die um ihre Unterstützung werben. Sie fordert beispielsweise ein Verbot von Burkas, die Einstufung der Muslimbrüder als Terrorgruppe und ein Verbot der Scharia-Anwendung in den USA. Foto: imago images/ZUMA Wire Sie erklärte: „Kein einziger Trump-Anhänger ist dafür, dass Katar eine Militärbasis auf US-amerikanischem Boden unterhält". Foto: imago images/Scanpix Loomer machte auch Trump persönlich Vorwürfe. Sie warnte ihn, dass seine Errungenschaften durch radikale Muslime zerstört würden, sollten sie in den USA mehr Einfluss gewinnen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire In einem wütenden Post holte sie aus: „Ich habe genug davon, dass die Republikanische Partei mein Land islamisiert". Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire