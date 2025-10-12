Eigene Wähler fühlen sich von Trump hintergangen – „Verrat“

Die MAGA-Aktivistin Laura Loomer sorgt mit scharfer Kritik gegen einen geplanten Trainingsstützpunkt für katarische Militärpiloten in Idaho für Aufsehen. Sie wirft Donald Trump eine Abkehr von seiner „America First“-Politik vor und spricht von einer möglichen „Islamisierung“ der USA.

Ihre radikalen Forderungen an republikanische Kandidaten zeigen die wachsenden Spannungen innerhalb der Trump-Bewegung.

Trump-Aktivistin sorgt für Aufruhr