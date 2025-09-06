Trump benennt das Verteidigungsministerium um – DARUM wütet das Pentagon

Ob der US-Präsident Donald Trump in seiner Freizeit gerne Nena hört, ist unbekannt, doch “99 Kriegsminister” wird er bald haben. Denn: Das US-Verteidigungsministerium heißt nun offiziell Kriegsministerium – “Department of War”. Was Trump mit der Umbenennung erreichen will und warum das Pentagon davon nicht sonderlich begeistert ist, erfährst du in der Galerie.

+++ Auch spannend: Trump wittert üble China-Verschwörung – „Habe einige Dinge gelernt“ +++

Das will Trump mit der Umbenennung des Verteidigungsministeriums mitteilen:

Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das vorsieht, dass das US-Verteidigungsministerium zusätzlich den Zweittitel Kriegsministerium erhält. Über den offiziellen Titel muss jedoch der Kongress entscheiden, der Trump zufolge zustimmen wird. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Direkt nach der Unterzeichnung des Dekrets sprach der US-Präsident den Verteidigungsminister Pete Hegseth als “Kriegsminister” an. Foto: IMAGO/Imagn Images Mit der Umbenennung des Verteidigungsministeriums wollte der Republikaner den “Kriegerethos” wiederbeleben. Die vorige Bezeichnung “Department of Defense” sei ihm “zu defensiv” und “zu woke” gewesen, so die Zeit. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Den Begriff Kriegsministerium gab es schon früher, von 1789 bis 1949. Laut dem “Kriegsminister” Pete Hegseth soll der Name nach außen hin abschreckend wirken. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums offenbarte in einem Interview mit Politico, die Umbenennung würde nicht nur Millionen Dollar kosten, sondern auch keinerlei Wirkung auf Chinas oder Russlands Außenpolitik haben. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Laut dem Insider ist es mit der Umbenennung noch längst nicht getan: Es müssen mehr als 700.000 Siegel in 50 Bundesstaaten und 40 Ländern ausgetauscht werden. Dazu gehört das Umgestalten von Briefpapier, Servietten in Kantinen und Pentagon-Merch. Foto: IMAGO/Middle East Images Trotz der Vorwürfe von Kriegsrhetorik bemüht sich der US-Präsident immer wieder um den Friedensnobelpreis. Die Staatschefs von Israel, Kambodscha, Armenien und Aserbaidschan haben ihn bereits nominiert. Foto: imago images/ZUMA Press

Auch lesenswert: