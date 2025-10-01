Trump schockt mit „Krieg“-Ansage in den USA – „Radikale Linke“

Donald Trump heizt die Debatte um die Rolle des Militärs weiter an. Bei einer Rede in Quantico sprach er von einem „Krieg von innen“ und griff demokratisch regierte Städte wie Chicago und Los Angeles scharf an. Gleichzeitig kündigte er eine ideologische Kehrtwende für die US-Streitkräfte an, die weg von Gleichstellung und hin zu einem militärischen „Kriegergeist“ führen soll.

++ Auch interessant: Aufsehen auf Mallorca: Trump-Kriegsschiff steuert Ferieninsel an ++

Trumps „Krieg von innen“

Donald Trump hat bei einer Rede auf dem Militärstützpunkt Quantico drastische Worte gefunden. Er beschrieb eine Bedrohung für die USA, die er als „Krieg von innen“ bezeichnete. „Radikale linke Demokraten“ hätten Städte wie San Francisco, Chicago oder Los Angeles unkontrollierter Kriminalität und Einwanderung ausgeliefert, behauptete er. Trump forderte das Militär auf, den „Feind im Inneren“ zu bekämpfen. Dazu hat er bereits eine schnelle Einsatztruppe gegründet, um Bürgerunruhen zu unterbinden. Einsätze des Militärs und der Nationalgarde in demokratisch regierten Städten wie Los Angeles und Portland sieht Trump als notwendig an.

„Sehr bald“ soll auch Chicago in den Fokus geraten. Trump attackierte die Stadt scharf und sprach von einem „inkompetenten Gouverneur“. Verteidigungsminister Pete Hegseth unterstützte die Äußerungen des Präsidenten. Er erklärte, die Aufgabe des Militärs sei es, sich auf Krieg vorzubereiten und diesen zu gewinnen.

US-Präsident fordert Militarismus und strikte Hierarchien

Trump und Hegseth kündigten zudem eine deutliche ideologische Neuausrichtung der Armee an. Gleichstellungsprogramme und Diskriminierungsmaßnahmen sollen rückgängig gemacht werden. „Wir erwecken den Kriegergeist neu“, erklärte Trump. Ein zentrales Ziel sei es, den „Niedergang“ der Streitkräfte zu stoppen. Hegseth betonte, Beförderungen würden künftig nicht mehr durch Hautfarbe oder Geschlecht beeinflusst. Fitnesstests orientieren sich an männlichen Standards. „Unprofessionelles Erscheinungsbild“ wie Bärte seien nicht länger akzeptabel.

Mehr News:

Trump gab mit seinen Äußerungen auch Einblicke in seine persönlichen ästhetischen Anforderungen. Dabei kritisierte er sogar das Design der Schiffe der Marine. „Man braucht kein hässliches Schiff, um zu behaupten, man sei getarnt“, sagte er. Trotz seiner martialischen Rhetorik bezeichnete sich Trump weiterhin als Präsident des „Friedens“.