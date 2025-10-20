Unterstes Niveau! Trump reagiert extrem geschmacklos auf Demos gegen ihn

Der narzisstische Präsident akzeptiert keine Ablehnung! Mit einer unterirdischen Aktion antwortete Donald Trump auf die landesweiten „No Kings“-Proteste gegen seine autoritäre Amtsführung.

Millionen Menschen gingen in US-Großstädten gegen Trump am Samstag auf die Straße. „Der Präsident glaubt, seine Macht sei absolut“, heißt es auf der Webseite der Demo-Organisatoren. „Aber in Amerika haben wir keine Könige.“

KI-Video gepostet: Trump greift eigenes Volk in Kampfjet an – mit Kot-Raketen

Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte Trump daraufhin ein KI-generiertes Video. In diesem ist er als Pilot eines Kampfjets zu sehen. Das Flugzeug trägt die Aufschrift „King Trump“. Dann attackiert der Pilot Trump die Demonstranten, also seine eigene Bevölkerung von oben mit einem braunen Schlamm – mutmaßlich sogar Kot!

+++ Auch interessant: Obszönes KI-Video! Trump macht Demonstranten zum Affen +++

Der Präsident verhalte sich „wie ein Internettroll“, „ekelhaft“ und „rachsüchtig“ heißt es unter anderem in Reaktionen unter dem Clip.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einer ersten direkten Reaktion gegenüber Pressevertretern hatte Trump die jüngsten Massenproteste gegen ihn als „Witz“ abgetan. Die Demonstranten stünden nicht repräsentativ für die Haltung der Menschen im Land, sagte er Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One.

All die neuen Transparente bei den Protesten seien wohl von „radikal linken Wahnsinnigen“ bezahlt worden. „Ich arbeite mir den Arsch ab, um unser Land großartig zu machen. Das ist alles. Ich bin überhaupt kein König.“

US-Präsident droht seinen Gegnern

Die Demonstrationen seien zudem „sehr klein, sehr ineffektiv“ gewesen, behauptete der Präsident. „Wenn man sich diese Leute anguckt: Sie sind nicht repräsentativ für unser Land.“

Weitere Nachrichten für dich:

Zudem drohte Trump damit, die Nationalgarde auch nach San Francisco zu schicken, ebenfalls eine von den oppositionellen Demokraten regierte Stadt.