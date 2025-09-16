Trump wirft mit Klagen um sich: Präsident fordert Milliarden – „Das endet jetzt!“

US-Präsident Donald Trump ist für seinen polarisierenden Stil bekannt, Kritik an diesem Vorgehen ist aber nicht gerne gesehen. Das Weiße Haus wurde bereits mehrfach aktiv und hat Journalisten und Journalistinnen gerügt. Jetzt ist dem Republikaner der Geduldsfaden gerissen und er hat eine milliardenschwere Klage eingereicht.

Worum es geht und gegen wen sich die Klage richtet, verraten wir dir in dieser Bildergalerie.

US-Präsident Donald Trump verfolgt einen starren politischen Kurs, der viele Kritiker hat. Wer diese jedoch zu lautstark äußert, zieht den Unmut des Weißen Hauses auf sich. Das gilt vor allem für die US-Medienhäuser. Foto: IMAGO/Anadolu Agency; imagebroker Seit dem Amtsantritt von Trump hat sich der Umgang mit der publizierten Auffassung geändert, regelmäßig werden Journalisten und Journalistinnen in die Schranken gewiesen. Jetzt hat der Republikaner endgültig die Geduld verloren und eine Milliarden-Klage eingereicht. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Die Klage trifft die angesehene Tageszeitung „New York Times“ und den dazugehörigen Verlag „Penguin Random House“. Der Grund: angebliche Verleumdung. Trump fordert 15 Milliarden Dollar (12,7 Milliarden Euro). Die Zeitung „durfte zu lange frei lügen, diffamieren und mich verleumden, und das endet jetzt!“, schreibt Trump auf Truth Social. Foto: IMAGO/NurPhoto Die „New York Times“ sei das „Sprachrohr der radikalen linken Demokratischen Partei“, heißt es weiter. Die Klage reichte Trump bei einem Gericht in Florida ein. Konkret geht es um drei Artikel, die zwischen September und Oktober 2024 erschienen sind. Auch ein Buch der Reporter Russ Buettner und Susanne Craig hat Trump verstimmt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Konkrete Belege für die Vorwürfe nannte Trump nicht. Breits im Juli hatte er eine Milliardenklage gegen den den Medienmogul Rupert Murdoch und das „Wall Street Journal“ eingereicht. Diese hatte über einen angeblichen Brief von Trump an den Sexualstraftäter Epstein berichtet. Foto: IMAGO/NurPhoto Die „New York Times“ hat dem US-Präsidenten im Gegenzug „Einschüchterungstaktiken“ vorgeworfen. Die Klage sei juristisch völlig unbegründet, heißt es auf X. (mit AFP) Foto: IMAGO/Anadolu Agency

