Ärger im Hause Trump! Millionen-Klage gegen Melania

Melania Trump steht unter massivem Druck! Der US-Autor Michael Wolff erhebt schwere Vorwürfe gegen die First Lady. Sie soll ihn mit einer gezielten Kampagne mundtot gemacht haben. Laut dem Promi-Portal „TMZ“ zieht Wolff nun vor Gericht – und verlangt Schadenersatz in Millionenhöhe. Zuerst hat die Bild berichtet.

Im Mittelpunkt des Streits steht Wolffs geplantes Enthüllungsbuch über Melania. Der Titel: „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump“. Der Autor wirft ihr vor, „absichtlich und böswillig“ in seinen Verlagsvertrag eingegriffen und ihn öffentlich verleumdet zu haben.

Melania Trump soll PR-Team beauftragt haben

Wie genau das passiert sein soll? Laut Wolff habe Melanias Team verbreitet, er habe Interviews erfunden, Quellen eingeschüchtert und „Lügen aus Profitsucht“ produziert, berichtet „TMZ“. Diese Kampagne habe gravierende Folgen gehabt: Internationale Vertriebspartner sprangen ab, der Buch-Deal platzte – ein herber Rückschlag für den Autor.

Doch Wolff geht noch weiter. In seiner Klage behauptet er, Melania Trump habe persönlich eine PR-Agentur beauftragt, um Medien mit juristischen Schritten zu drohen. Ziel: Niemand sollte über das Buchprojekt berichten. Zudem legte er ein Schreiben von Melanias Anwälten vor, das brisant klingt.

In dem Schreiben fordern die Anwälte Wolff auf, seine angeblich verleumderischen Aussagen über eine mögliche Verbindung der First Lady zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zurückzunehmen. Ein Vorwurf, der seit Jahren für Spekulationen sorgt – und nun wieder hohe Wellen schlägt.

Wolff schrieb Bestseller über Trump

Michael Wolff ist bekannt für seine Enthüllungen über Donald Trump. Mit seinem Bestseller „Feuer und Zorn – Im Weißen Haus von Donald Trump“ aus dem Jahr 2018 lieferte er tiefe Einblicke in die chaotische Regierungszeit des damaligen und heutigen Präsidenten – und brachte Trump damit in Rage.

Im Fall Melania fordert Wolff nun eine gerichtliche Feststellung, dass die Inhalte seines neuen Buches nicht verleumderisch seien. Zudem verlangt er Schadenersatz, falls die 55-Jährige weiter versuche, die Veröffentlichung zu blockieren. Damit steht erneut ein Mitglied der Trump-Familie im Zentrum eines handfesten Skandals.