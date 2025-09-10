Anschlag auf den Trump-Verbündeten Charlie Kirk – Treffer in die Halsschlagader?

Bei einer Veranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah ist der Trump-Anhänger und berühmte rechtskonservative Polit-Podcaster Charlie Kirk angeschossen worden. Der Anschlag ereignete sich am Mittwoch, Ortszeit 12:10 Uhr. Über Kirks Zustand ist noch nichts bekannt.

Auf Videoaufnahmen, die in Sozialen Netzwerken die Runde machen, sieht man, dass der 31-Jährige getroffen wurde, während er mit einem Mikrofon vor einer Menschenmenge saß. Vermutlich wurde er in der Halsgegend getroffen. Auf einer Aufnahme ist zu erkennen, dass direkt viel Blut herausspritzt, möglicherweise durch einen Treffer direkt in die Halsschlagader. Kirk sackte direkt zusammen. Besucher der Veranstaltung rannten nach den Schüssen panisch davon.

Trump ruft zu Gebeten auf

Trump rief in seinem Netzwerk Truth Social dazu auf, für Kirk zu beten. Er sei ein „großartiger Kerl durch und durch“. Kirk befindet sich laut US-Medienberichten in einem Krankenhaus.

Mittlerweile kursieren im Netz Aufnahmen eines älteren weißen Mannes, der angeblich der Schütze gewesen sein soll. Er ist von Polizisten gefesselt worden. Es lässt sich aktuell nicht verifizieren, ob der Mann tatsächlich geschossen hat.

Das ist Charlie Kirk:

Kirk gründete 2012 die NGO Turning Point USA (TPUSA) mit dem Ziel, konservative und marktwirtschaftliche Ideen unter jungen Menschen an Colleges und Universitäten zu verbreiten. TPUSA ist in wenigen Jahren zu einer großen konservativen Jugendbewegung in den USA geworden.

Weitere Informationen aus Kirks Leben

Er ist evangelikaler Christ und rechtsgerichteter Aktivist

Verheiratet mit Erika Frantzve, frühere Miss Arizona, und Vater von zwei Kindern

Kirk hat Millionen Fans auf TikTok, YouTube und Instagram

Er leugnet den menschengemachten Klimawandel, kritisiert die Bürgerrechtsgesetze von 1964 und Martin Luther King

Führender Demokrat und Trump-Gegner verurteilt Anschlag scharf

Trump-Gegner Gavin Newsom, Gouverneur des US-Bundestaats Kalifornien, verurteilte den Anschlag auf X. Der Angriff sei „widerlich, abscheulich und verwerflich“. In den USA müsse man politische Gewalt „in jeder Form ablehnen“.

