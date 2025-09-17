Nach Ermordung von Kirk: Demokrat legt sich mit Trump an

Im April drang ein Mann in die Residenz des Gouverneurs von Pennsylvania ein. Er legte mehrere Brände und bekannte später Hass auf Josh Shapiro. Der Gouverneur, der mit seiner Familie zu jenem Zeitpunkt ein Pessach-Seder gefeiert hatte, entkam den Flammen knapp. Trump nannte den Täter anschließend nur einen „Durchgeknallten“. Das hat jetzt ein Nachspiel. Zuerst hat ntv berichtet.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Trump fliegt zu König Charles – aber er ist nicht willkommen: „Go home!“ +++

Der demokratische Politiker Shapiro kritisierte dieses Verhalten scharf. Er forderte, Gewalt müsse immer klar verurteilt werden, unabhängig von der politischen Richtung. Der Präsident habe diese „moralische Probe“ nicht bestanden. Shapiro erklärte: „Und das macht uns alle weniger sicher.“ Seine Worte richteten sich eindeutig gegen Trump.

Gouverneur bemängelt Einseitigkeit von Trump

Der Grund, warum das Attentat jetzt wieder hochkocht: Die Ermordung von Kirk, die Donald Trump deutlich intensiver beschäftigt. Der US-Präsident bezieht im Kirk-Fall klar Stellung und zieht die politische Linke zur Verantwortung. Der Angriff auf Shapiro im April war, der Meinung des Gouverneurs nach, kein Zufall. Trump hatte zuvor über ihn gehetzt und ihn als „hochgradig überschätzten jüdischen Gouverneur“ bezeichnet. Wenige Stunden später schlug der Attentäter zu. Shapiro sah darin einen Zusammenhang zwischen politischer Rhetorik und Gewalt. Er erinnerte nach Kirks Tod an dieses Muster.

Weitere Nachrichten:

Shapiro verband Kirks Ermordung mit dem Angriff auf sein eigenes Leben. Er forderte von allen Entscheidungsträgern eine klare Linie: Jede politische Gewalt müsse geächtet werden. „Leider wollen einige, von den dunklen Ecken des Internets bis hin zum Oval Office, gezielt nur bestimmte Fälle politischer Gewalt verurteilen.“

Shapiro warnte vor den Folgen solcher selektiven Verurteilungen. „Es gibt einige, die diese selektive Verurteilung hören und sie als Freibrief für weitere Gewaltakte auffassen, solange diese zu ihrer Erzählung passt oder nur die andere Seite betrifft.“ Damit legte er erneut den Finger auf die Verantwortung Trumps.

Shapiro sieht Gewaltspirale steigen

Schon nach dem Angriff im April hatte Shapiro betont: „Diese Art von Gewalt kommt in unserer Gesellschaft viel zu häufig vor.“ Er erklärte, Gewalt sei inakzeptabel, egal gegen wen sie sich richte. Trump sprach damals von einem „Durchgeknallten“, während er nun nach Kirks Ermordung linke Gewalt in den Vordergrund stellt.

Trump nutzt seither jede Gelegenheit, um die politische Linke für die Eskalation verantwortlich zu machen. Er betont regelmäßig, die meiste Gewalt komme von links. Studien widersprechen diesem Bild jedoch seit Jahren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.