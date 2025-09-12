Kirk-Attentat: Parteikollege von Trump fordert Todesstrafe – „Alles vorbereitet“

Das Attentat auf den rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk hat in den USA großes Entsetzen ausgelöst. Nicht nur die Republikaner um Donald Trump, sondern auch Demokraten wie Obama und Biden zeigten sich schockiert. Auf einer Pressekonferenz wurden die ersten Details publik, der Gouverneur von Utah forciert die Todesstrafe für den Täter. Zuerst haben die Bild und Welt berichtet.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Charlie Kirk ist tot – Tatwaffe gefunden, Täter weiter auf der Flucht +++

Das Attentat ereignete sich am Mittwoch (9. September) an der Utah Valley University nahe Salt Lake City: Ein Scharfschütze traf den 31-jährigen rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk mit einem Schuss in den Hals und tötete ihn – mitten während einer Debatte vor etwa 3.000 Besuchern. Der Trump-Unterstützer erlag seinen Verletzungen.

Täter weiter auf der Flucht

Auf einer Pressekonferenz wurden jetzt die ersten Erkenntnisse der Ermittlungen präsentiert, wirklich viel ist allerdings noch nicht bekannt. Zwar habe man die Tatwaffe in einem Waldgebiet gefunden, der Täter ist aber nach wie vor auf der Flucht. Laut dem FBI handelt es sich um ein „leistungsstarkes Repetiergewehr“.

Weitere Nachrichten:

Der Trump-Verbündete wurde demnach mit einem gezielten Schuss getötet. Der Täter soll von einem Dach aus geschossen haben, anschließend von diesem heruntergesprungen und dann geflüchtet sein. Der Täter sei laut den Behörden im Studentenalter, sodass er im Publikum nicht aufgefallen sei. Das FBI hat eine Belohnung von 100.000 US-Dollar für Hinweise, die zur Identifikation des Täters führen, ausgesetzt.

„Mit jeder Stunde, die verstreicht, entfernt sich der Mörder weiter, hat bessere Möglichkeiten, Unterschlupf und Unterstützung zu finden. Die Gefahr, die von dieser Person ausgeht, ist grenzenlos“, so der frühere stellvertretende FBI-Direktor Andrew McCabe im Interview mit CNN.

Auf der Pressekonferenz sorgte der Parteikollege von Trump und Gouverneur von Utah, Spencer Cox, mit einem Nachsatz für Aufsehen. Die Behörden würden die Todesstrafe in Utah „anstreben“, sobald der Verdächtige gefasst sei. „Wir haben mit unseren Anwälten zusammengearbeitet und alles vorbereitet – eidesstattliche Erklärungen, damit wir in diesem Fall die Todesstrafe verfolgen können. Und das wird hier im Bundesstaat Utah geschehen“, so Cox. Im US-Bundesstaat Utah wird die Todesstrafe normalerweise per Giftspritze vollstreckt.