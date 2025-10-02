  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Wilde Geschichte! Trump begnadigt Kapitol-Stürmer – doch der ist plötzlich extrem „undankbar“

Veröffentlicht inPolitik

Wilde Geschichte! Trump begnadigt Kapitol-Stürmer – doch der ist plötzlich extrem „undankbar“

Avatar-Foto von Marcel Görmann

Verrückte Wendung: Donald Trump begnadigte auch Kapitol-Stürmer Jacob Chansley, doch der gibt keinen Frieden.

Einst kämpfte er für ihn
© IMAGO / Everett Collection, IMAGO/ZUMA Press Wire

Ist die USA unter Trump ein faschistisches Land?

Die Geister, die Donald Trump rief! Ein extremer Aktivist kämpfte einst mit ihm gegen den Rechtsstaat, stürmte das Kapitol und landete im Knast. Dann begnadigte Trump den Mann – doch der will jetzt ausgerechnet Trump stürzen.

Trump holte ihn aus dem Knast – jetzt rächt es sich!

Einst kämpfte er für ihn
Jacob Chansley war an vorderster Front der Menge, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten – aufgehetzt und angestachelt von Donald Trump und seiner Fake-Erzählung einer gestohlenen Wahl. Foto: IMAGO / Everett Collection, IMAGO/ZUMA Press Wire
Mittlerweile begnadigt
Über 600 Menschen wurde zu Gefängnisstrafen verurteilt, darunter auch Chansley. Er wurde wie alle anderen Kapitol-Stürmer auch mittlerweile von Trump begnadigt. Foto: IMAGO/NurPhoto
Er will 40 Billionen US-Dollar
Der Aktivist geht laut Medienberichten gegen Donald Trump, Elon Musk, den Internationalen Währungsfons, die Weltbank, die NSA, die Federal Reserve, Israel, T-Mobile und Warner Bros. juristisch vor – und will 40 Billionen US-Dollar! Foto: imago images/ZUMA Wire
Der Verschwörung auf der Spur
Hintergrund der Klage sind wirre Verschwörungstheorien. Im Visier: Eine Elitegruppe. Chansley erklärt laut Gerichtsdokumenten, er sei der „wahre“ US-Präsident. Und es solle in den Vereinigten Staaten nur zwei Gesetze geben: Die Bill of Rights sowie die ursprüngliche US-Verfassung. Foto: imago images/Christian Ohde
Von Trump abgewandt
Der Aktivist hat sich auch aufgrund der mutmaßlicher engen Beziehung von Trump zu Jeffrey Epstein abgewandt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Irre Wendung
Doch jetzt plötzlich verklagt der 37-jährige Randalierer aus Arizona, der als MAGA-„Schamane“ bekannt wurde, Trump! Eine irre Wendung. Foto: imago images/ZUMA Wire
Die Geister, die er rief
Die Geister, die Trump rief: Die Geschichte zeigt, dass sogar Trump die extremsten Geister seiner MAGA-Bewegung nicht mehr unter Kontrolle hat. Foto: imago images/Christian Ohde
Jetzt gegen Trump
Mit Chansley stellt sich einer, der einst für ihn rechtswidrig handelte, gegen Trump selbst! Foto: IMAGO/Panthermedia

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Nachrichten für dich: