Wilde Geschichte! Trump begnadigt Kapitol-Stürmer – doch der ist plötzlich extrem „undankbar“

Die Geister, die Donald Trump rief! Ein extremer Aktivist kämpfte einst mit ihm gegen den Rechtsstaat, stürmte das Kapitol und landete im Knast. Dann begnadigte Trump den Mann – doch der will jetzt ausgerechnet Trump stürzen.
Trump holte ihn aus dem Knast – jetzt rächt es sich! Jacob Chansley war an vorderster Front der Menge, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten – aufgehetzt und angestachelt von Donald Trump und seiner Fake-Erzählung einer gestohlenen Wahl. Foto: IMAGO / Everett Collection, IMAGO/ZUMA Press Wire Über 600 Menschen wurde zu Gefängnisstrafen verurteilt, darunter auch Chansley. Er wurde wie alle anderen Kapitol-Stürmer auch mittlerweile von Trump begnadigt. Foto: IMAGO/NurPhoto Der Aktivist geht laut Medienberichten gegen Donald Trump, Elon Musk, den Internationalen Währungsfons, die Weltbank, die NSA, die Federal Reserve, Israel, T-Mobile und Warner Bros. juristisch vor – und will 40 Billionen US-Dollar! Foto: imago images/ZUMA Wire Hintergrund der Klage sind wirre Verschwörungstheorien. Im Visier: Eine Elitegruppe. Chansley erklärt laut Gerichtsdokumenten, er sei der „wahre“ US-Präsident. Und es solle in den Vereinigten Staaten nur zwei Gesetze geben: Die Bill of Rights sowie die ursprüngliche US-Verfassung. Foto: imago images/Christian Ohde Der Aktivist hat sich auch aufgrund der mutmaßlicher engen Beziehung von Trump zu Jeffrey Epstein abgewandt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Doch jetzt plötzlich verklagt der 37-jährige Randalierer aus Arizona, der als MAGA-„Schamane“ bekannt wurde, Trump! Eine irre Wendung. Foto: imago images/ZUMA Wire Die Geister, die Trump rief: Die Geschichte zeigt, dass sogar Trump die extremsten Geister seiner MAGA-Bewegung nicht mehr unter Kontrolle hat. Foto: imago images/Christian Ohde Mit Chansley stellt sich einer, der einst für ihn rechtswidrig handelte, gegen Trump selbst! Foto: IMAGO/Panthermedia
