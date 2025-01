Trump: Plötzlich kursieren neue USA-Karten – er will massive Expansion des Landes

Wenn die globale Supermacht noch viel größer werden will! Sind es nur alberne Provokationen – oder steckt mehr dahinter? Donald Trump fantasiert darüber, das Territorium der USA massiv zu erweitern. Nach Grönland hat er es nun auf Nachbarland Kanada abgesehen. Seine Anhänger nehmen die Gedankenspiele begeistert auf – es kursieren sogar schon Karten der neuen USA.

+++ Lesenswert: Trump fordert Schock-Deal von Deutschland – nächste Regierung könnte direkt einpacken +++

Vor 65 Jahren wurden Alaska und Hawaii neue Bundesstaaten, seitdem bestehen die USA aus 50 Staaten. Nun spricht Trump plötzlich davon, dass Kanada der 51. Staat werden könnte.

Trump verspricht den Kanadiern Wirtschaftsboom als 51. US-Staat

In einer Weihnachtsbotschaft über sein Netzwerk Truth Social verspricht er den Kanadiern „mehr als 60 Prozent“ niedrigere Steuern und einen regelrechten Wirtschaftsboom, sollte sich das Land den USA anschließen. Zudem wäre Kanada dann „militärisch geschützt wie kein anderes Land auf der Welt“. Den amtierenden kanadischen Premierminister Justin Trudeau bezeichnete Trump bereits despektierlich als „Gouverneur“. Der designierte US-Präsident droht Trudeau mit neuen horrenden Einfuhrzöllen auf kanadische Waren.

Doch nicht nur auf Kanada hat es Trump abgesehen, sondern auch auf Grönland. Erneut brachte er den Vorschlag auf, Dänemark Grönland abzukaufen. „Im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der Welt sind die USA der Ansicht, dass der Besitz und die Kontrolle von Grönland eine absolute Notwendigkeit sind“, so Trump via Truth Social.

Zeitgleich kündigte Dänemark Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe in die Verteidigung Grönlands an – angeblich ein zeitlicher Zufall. Außerdem droht Trump damit, den Panama-Kanal erneut unter US-Kontrolle zu bringen. Seit 1999 hat Panama die Kontrolle über die Wasserstraße.

USA wäre dann größer als Putins Russland

Trump-Fans teilten in den Sozialen Netzwerken bereits Karten der neuen erweiterten USA. So beispielsweise der Kanal „End Wokeness“, dem auf X über 3,3 Millionen Menschen folgen. Hierbei werden Kanada und Grönland den USA zugehörig eingefärbt. Es wäre eine massive territoriale Erweiterung der Vereinigten Staaten.

Aktuell sind die USA 9,834 Quadratkilometer groß – das ist etwa 27,5-mal die Größe Deutschlands. Kanada würde das Staatsgebiet der USA mehr als verdoppeln. Das Land hat eine Gesamtgröße von 9,985 Quadratkilometern. Die riesige Insel Grönland kommt zudem auf 2,166 Quadratkilometern.

Weitere interessante Nachrichten für dich:

In Trumps Fantasie könnten die USA also auf insgesamt 21,985 Quadratkilometer wachsen. Damit wäre es vor Russland auch flächenmäßig das größte Land der Erde. Putins Staat hat momentan eine Ausdehnung von rund 17,1 Quadratkilometern.