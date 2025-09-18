Trump will Medien auf Linie bringen – „Wir werden gegen Leute wie Sie vorgehen“

Donald Trump sorgte wegen seiner angespannten Beziehung zu Journalisten für Schlagzeilen. Bei einem Pressebriefing attackierte er Reporter scharf und verteidigte gleichzeitig seine umstrittenen Medienpläne, darunter eine Verkürzung von Journalistenvisa.
Unterdessen verklagt Trump die „New York Times“ auf eine Rekordsumme, während Kritiker von einem Angriff auf die Pressefreiheit sprechen.
++
Auch interessant: Nach Ermordung von Kirk: Demokrat legt sich mit Trump an ++ Trump: Spannungen mit Journalisten nehmen zu Donald Trump geriet jüngst wieder mit Journalisten aneinander. Bei einem Pressebriefing im Weißen Haus wies er den australischen Reporter John Lyons scharf zurecht. Foto: IMAGO/NurPhoto Lyons hatte nach Trumps geschäftlichen Aktivitäten als Präsident gefragt, worauf Trump erwiderte: „Sie können einen netteren Ton anschlagen. Ruhe.“ Trump schien die Frage als unhöflich wahrzunehmen und sagte zusätzlich: „Ihr Anführer kommt bald zu mir, ich werde ihm von Ihnen erzählen.“ Dabei spielte er auf Australiens Wunsch nach guten Beziehungen zu den USA an. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Auch der ABC-Korrespondent Jonathan Karl (links) erlebte Trumps gereizte Haltung. Karl wollte wissen, wie die neue Linie gegen Hate Speech nach dem Mord an Charlie Kirk zur bisherigen Regierungsposition passe. Trump reagierte ausweichend und sagte, seine Regierung werde „wahrscheinlich gegen Leute wie Sie vorgehen, weil Sie mich so unfair behandeln.“ Foto: IMAGO/Newscom World Was Trump genau unter Fairness versteht, ließ er offen, betonte aber zugleich, dass seine MAGA-Anhänger ihn angeblich „vergöttern“. Foto: IMAGO/Middle East Images Trumps Zorn traf jüngst auch Talkshow-Legende Jimmy Kimmel (rechts). Nach Aussagen zum Mord an dem rechten Aktivisten Charlie Kirk hat ABC seine Show „Jimmy Kimmel Live“ auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Kirk, ein einflussreicher Unterstützer Trumps und wichtiges Sprachrohr für die Jugend, war am vergangenen Mittwoch während eines Auftritts auf einem Universitätscampus in Utah von Tyler Robinson, einem 22-Jährigen, erschossen worden. Die Behörden klagten Robinson wegen Mordes an. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Kurz nach dem Attentat sprach Kimmel der Familie von Charlie Kirk sein Beileid aus. Doch in seiner Show am Montag kritisierte er die politische Instrumentalisierung des Mordes durch Trumps Unterstützer. „Die MAGA-Gang versucht verzweifelt, diesen Mann, der Charlie Kirk ermordet hat, als alles andere darzustellen und nutzt den Fall für politisches Kapital“, sagte Kimmel. Foto: IMAGO/Future Image Die Aussagen zogen Kritik nach sich, darunter vom durch Trump ernannten Chef der US-Medienaufsichtsbehörde FCC, Brendan Carr. Carr forderte Maßnahmen gegen Kimmel und setzte ABC mächtig unter Druck. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Mehr News: