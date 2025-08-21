Auf das Konto von Kreml-Tyrann Wladimir Putin gehen vor allem im Hinblick auf den Ukraine-Krieg wohl zahlreiche Verbrechen. US-Vizepräsident J.D. Vance hat allerdings eine andere Sichtweise und kritisiert das Bild, das US-Medien von dem Russen-Präsidenten zeichnen. Der Trump-Vize lobt Putin über den Klee und sieht ihn als „einen abwägenden und vorsichtigen Gesprächspartner“.
Dazu interessant: Trump sagte Putin: „Ich werde Moskau in Grund und Boden bombardieren“ ++ Trump-Vize Vance lobt Putin US-Vizepräsident J.D. Vance beschreibt Wladimir Putin in ungewohnt positiven Worten. „Er ist sanfter im Ton, als man vielleicht erwarten würde“, sagte Vance gegenüber Fox News. Er habe mehrfach mit Putin telefoniert und halte ihn für abwägend und vorsichtig. Foto: IMAGO/Avalon.red Auch die Darstellung der US-Medien hinterfragt er: „Die amerikanischen Medien haben ein sehr bestimmtes Bild von ihm.“ Putin, seit seinem Angriff auf die Ukraine 2022 international isoliert, traf sich vor Kurzem in Alaska mit Donald Trump. Der historische Gipfel war Putins erstes persönliches Treffen mit einem westlichen Regierungschef seit Jahren. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Am gleichen Tag empfing Trump auch Wolodymyr Selenskyj und europäische Staatschefs im Weißen Haus. Überraschend unterbrach er die Gespräche, um Putin anzurufen. Laut der „Bild“ war es Bundeskanzler Friedrich Merz, der Trump zum Anruf riet. Der Hintergrund: Es ging um ein Kind, das von Russland nach Beginn des Kriegs verschleppt worden war. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Das spontane Telefonat beschreibt Vance als Moment, der Trumps direkten Ansatz unterstrich. „Der Präsident schneidet durch den Bullshit mancher diplomatentypischen Protokolle“, erklärte Vance. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trump wollte nicht auf Vorbereitungen warten und habe schlicht gesagt: „Wie spät ist es in Moskau? Rufen wir ihn gleich an!“ Die europäische Delegation plädierte für die üblichen Regeln, doch Trump handelte sofort. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trotz solcher Aktionen gibt es weiterhin keine Fortschritte im Ukraine-Krieg. Russland setzt an der Front auf militärischen Druck. Angriffe wie jüngst in Lwiw und Saporischschja verdeutlichen, dass Putins Strategie unverändert bleibt. Sein Bild als harter, kontrollierter Führer bleibt bis heute prägend. Foto: IMAGO/SNA Doch Vance ist nicht der erste US-Politiker, der Putins Art anders interpretiert. Bereits 2001 sagte George W. Bush (links) nach einem Treffen mit Putin: „Ich habe ihm in die Augen gesehen und einen Eindruck von seiner Seele gewonnen.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Lage zwischen Russland und der Ukraine bleibt weiterhin pikant, allerdings könnte die neue Dynamik zwischen Trump und Putin Ansatzpunkte für weitere Verhandlungen schaffen. Foto: IMAGO/SNA
